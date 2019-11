‘Meer aandacht nodig voor beheersbaarheid RGS’

Bij het gebruik van het ReferentieGrootboekschema (RGS) zijn er nog te veel knelpunten die de beheersbaarheid en het succes ervan in de weg staan, stelt Gerard Bottemanne van onderzoeksbureau GBNED. Hij heeft onder de noemer ‘RGS Niet Ready’ een overzicht gemaakt met openstaande punten rond de implementatie van RGS.

Daaronder zijn de koppeling met XBRL en het gebruik van extensies. ‘Enkele van deze punten spelen al meerdere jaren en blijken tot heden niet adequaat opgepakt.’

Bottemanne is intensief bezig geweest met het ReferentieGrootboekschema (RGS). Meer dan tien boekhoudpakketten zijn positief getoetst op RGS Ready en er is gewerkt aan het initiatief om via een RGS-brugstaat boekhoudsoftware te koppelen met fiscale aangiftesoftware voor de winstaangifte IB en VPB. Volgens Bottemanne staan er nog te veel punten open die het succes van RGS in de toekomst in de weg kunnen staan. ‘Een deel van deze punten zit feitelijk onder de motorkap van RGS en zal niet direct opgemerkt worden door eindgebruikers en een ander deel heeft wel direct invloed op de manier waarop RGS gebruikt kan worden in de praktijk.’

Koppeling met XBRL

Een knelpunt is de koppeling met XBRL. ‘In eerste instantie was de opzet te komen tot één uitgebreid NTP-schema (Nederlands Taxonomie Project) op basis waarvan informatie aangeleverd kon worden vanuit de boekhouding (grootboekadministratie). Uitvragende partijen zouden dan hun deel daaruit kunnen afleiden. Uiteindelijk is de koppeling tussen de boekhouding en XBRL nooit echt van de grond gekomen. Het is op dit moment de vraag of RGS opnemen in een XBRL Taxonomie (RGS Taxonomie) wel zo’n verstandige en werkbare keuze is geweest. Slechts een handjevol personen in Nederland kan overweg met XBRL en het nut is niet aangetoond voor RGS. Nagenoeg alle leveranciers van boekhoudsoftware maken gebruik van de RGS-Excel sheet en geven aan daar prima mee uit de voeten te kunnen.’

GBNED pleit voor een onderzoek of de koppeling tussen RGS en de nodige SBR-rapportages niet standaard in Excel of XML opgenomen kan worden. De RGS-taxonomie op basis van XBRL kan dan vervallen. ‘Ook het parallel lopen van een jaarlijkse RGS-taxonomie met de SBR-taxonomie kan dan wellicht vervallen. XBRL is geen doel op zich en daar lijkt het nu wel op bij het opzetten van de RGS-taxonomie in XBRL.’

Uitbreidingen nodig?

Verder is er in de praktijk behoefte aan branche- of sectorspecifieke RGS-uitbreidingen. Maar de vraag is of dat het al zeer uitgebreide RGS ten goede komt. ‘De vraag is dan ook welke richtlijnen er zijn als behoefte is aan uitbreiding van RGS met branche- of sectorspecifieke rekeningen. Stel je hierbij de vraag of het überhaupt wel verstandig is branche- of sectorspecifieke uitbreidingen op te nemen in RGS. Ligt een oplossing buiten RGS dan niet meer voor de hand?’ Niveau 5 in RGS is omschreven als ‘mutaties’, maar blijkt in de praktijk als een vergaarbak voor uiteenlopende zaken te worden gebruikt. Daarbij is het overzicht ver te zoeken, aldus GBNED.

Onduidelijkheid over extensies

De duidelijkheid over het gebruik van extensies laat ook te wensen over. ‘Extensies zijn bedoeld om naar eigen inzicht uitbreidingen toe te voegen aan RGS, zonder de basis aan te tasten of te hoeven uitbreiden, zo hebben wij altijd begrepen. Als bepaalde rekeningen meerdere keren voorkomen kan worden gewerkt met extensies.’ Maar hoe, dat is niet helemaal duidelijk: ‘Zo is voor de ‘rekening-courant groepsmaatschappij 1 t/m rekening-courant groepsmaatschappij 5′ niet gekozen voor extensies. Terwijl dit duidelijk een rekening is die meerdere keren voorkomt. We hebben vorig jaar al teruggekoppeld gekregen vanuit RGS beheer dat extensies wel een onderwerp van discussie zijn.’ GBNED pleit voor meer duidelijkheid over het gebruik van extensies of het afschaffen van het gebruik van extensies in RGS.

Lees hier het overzicht ‘RGS Niet Ready’ van openstaande punten met betrekking tot RGS.