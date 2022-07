Drietal aangehouden voor belastingfraude van ruim half miljoen

De Fiod heeft maandag twee mannen en een vrouw aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. Ze worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte.

Het gaat om een 38-jarige man uit Waalwijk, een vrouw van 44 en een man van 47 uit Rotterdam. Het drietal is na hun aanhouding meegenomen voor verhoor. Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden in drie woningen in Waalwijk en Rotterdam en een bedrijfspand in de gemeente Waalwijk. Daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, gegevensdragers, telefoons en contant geld.

Half miljoen belastinggeld

De Fiod begon een strafrechtelijk onderzoek na een controle van de Belastingdienst. ‘Bij de vermoedelijke fraude waren meerdere bedrijven die in hout handelden betrokken.’ De verdachten deden op naam van deze ondernemingen onjuiste aangiften omzetbelasting. Vermoedelijk werden door het drietal valse facturen aan de Belastingdienst overgelegd waardoor er ten onrechte ruim 945.000 euro voorbelasting werd teruggevraagd. Doordat niet het volledige bedrag is uitgekeerd, bedraagt het vermoedelijke nadeel voor de schatkist bijna 520.000 euro.