Grootverbruiker pleit voor andere opzet SDE-subsidie

Grote bedrijven weten de SDE-subsidieregeling voor investeringen in duurzame energie goed te vinden, bericht de Volkskrant. Die nam de aanvragen voor zonnepanelen onder de loep en zag dat tien bedrijven een kwart voor hun rekening nemen, Sunrock van C&A-familie Brenninkmeijer voorop. Die pleit wel voor een minder vrijblijvende opzet.

De grootste gebruiker van subsidie voor zonnepanelen is Sunrock. Dat heeft de afgelopen jaren € 727 miljoen toegezegd gekregen uit de diverse SDE-regelingen. In totaal (dus inclusief subsidie voor andere duurzame energievormen) heeft de overheid onder de regeling sinds 2009 € 16,8 miljard subsidie betaald aan bedrijven. Daarvan is een kleine € 4 miljard naar tien grote bedrijven gegaan.

Opportunisme

Sunrock is sinds twee jaar eigendom van Cofra, de investeringsmaatschappij van de familie Brenninkmeijer, en schrijft het succes – van zolderkamerstart-up naar honderd man personeel – toe aan de subsidies. Banken willen lenen omdat de SDE een minimaal rendement garandeert, aldus directeur strategie Michiel Sluimers. Maar het systeem werkt opportunisme ook in de hand doordat bedrijven inschrijven met projecten die niet gerealiseerd worden. ‘Wij doen daar zelf ook aan mee, ongeveer de helft van die € 727 miljoen gaan wij helemaal niet krijgen omdat we de projecten niet rond krijgen. Dat is zonde, want de bedoeling van de SDE is toch om zo veel mogelijk projecten wel te realiseren.’ De Brenninkmeijers zijn met Sunrock overigens in goed gezelschap, want de familie Fentener van Vlissingen weet de SDE-pot ook te vinden. Die heeft met het bedrijf Groendus € 201 miljoen subsidie opgehaald.

Sunrock stortte zich op zonneparken toen bekend werd dat ook zonne-energie onder de regeling ging vallen. Geen grote weilanden, maar grote daken, voornamelijk van distributiecentra. Een van de struikelblokken die daarbij optreden, is het gebrek aan capaciteit in het stroomnetwerk: 66 projecten van Sunrock staan nu in de wacht. Met mogelijk verlies van subsidie tot gevolg.

Duits systeem

Wat Sluimers betreft gaat Nederland het Duitse systeem overnemen: is er subsidie toegekend, dan moet je een project ook echt uitvoeren, op straffe van een boete van € 50.000 per megawatt. ‘Zo haal je de vrijblijvendheid uit het systeem, bedrijven doen dan eerst al hun huiswerk en schrijven vervolgens in op een prijs die ook echt klopt met het bedrag dat zij nodig hebben om het rond te rekenen. De subsidieprijs en daadwerkelijke kostprijs van een project liggen zo ook dichter bij elkaar.’ De projecten die wel zijn doorgegaan, draaien vanwege de hoge energieprijzen als een trein. Ook goed nieuws voor de overheid, want dan blijft de SDE-subsidie in de staatskas.

