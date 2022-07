AVG: toezichthouder gecorrigeerd over gerechtvaardigd belang bij verwerking persoonsgegevens

Videoplatform VoetbalTV hoeft geen boete te betalen voor het verwerken van persoonsgegevens, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legde de boete van 575.000 euro in 2020 op, omdat VoetbalTV volgens de toezichthouder geen gerechtvaardigd belang heeft bij het verwerken van de gegevens.

Daarmee zou het videoplatform in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) handelen. De rechtbank Midden-Nederland was het daar in 2020 al niet mee eens, maar de AP ging in hoger beroep over de kwestie.

VoetbalTV

VoetbalTV is een samenwerking tussen Talpa en de KNVB, in de vorm van een videoplatform dat in opdracht van voetbalclubs videoregistraties maakt van wedstrijden in het amateurvoetbal. Het registreren en verspreiden van de videobeelden door VoetbalTV is een verwerking van de persoonsgegevens van (minderjarige) sporters waarop de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.

Gerechtvaardigd belang

In de AVG staat dat er een gerechtvaardigd belang moet zijn bij het verwerken van persoonsgegevens. Het belang van VoetbalTV is volgens de AP zuiver commercieel van aard. De verwerking is daarom in strijd met de AVG. Volgens VoetbalTV is een gerechtvaardigd belang ieder belang dat niet in strijd is met de wet. Volgens VoetbalTV heeft zij niet alleen een commercieel belang bij de gegevensverwerking, maar zorgt het platform ook voor vergroting van de betrokkenheid en het spelplezier van voetballiefhebbers. Bovendien vergemakkelijkt VoetbalTV het uitvoeren van technische analyses door trainers en analisten en biedt het de optie voor spelers, vrienden en familieleden om wedstrijden op afstand (terug) te kijken.

Afweging van gerechtvaardigd belang

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat het aan de organisatie die de persoonsgegevens verwerkt is om aan te geven wat haar belangen daarbij zijn en waarom de verwerking van die gegevens daarvoor noodzakelijk zijn. Het is vervolgens aan de AP om te beoordelen wat de organisatie werkelijk doet, of dat overeenkomt met de gestelde belangen en of die belangen gediend worden door de gegevensverwerking en of die belangen gerechtvaardigd zijn.

Niet alleen een commercieel belang

De AP heeft ten onrechte niet alle belangen die VoetbalTV heeft aangevoerd bij zijn beoordeling betrokken, oordeelt de RvS. Had de AP dat wel gedaan, dan had de toezichthouder tot de conclusie moeten komen dat VoetbalTV niet uitsluitend een commercieel belang heeft bij het maken van beelden van voetbalwedstrijden. Ook heeft de AP niet beoordeeld of het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is en is geen afweging gemaakt tussen de belangen van VoetbalTV aan de ene kant en de belangen van de betrokkenen aan de andere kant. Om die reden is de boete dus onterecht opgelegd en hoeft VoetbalTV de boete niet te betalen.