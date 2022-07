DNB neemt sanctiescreening bij banken onder de loep

Komend najaar start DNB een onderzoek naar de effectiviteit van sanctiescreeningsystemen bij een selectie van banken en betaalinstellingen, naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.

De oorlog heeft geleid tot verschillende sanctiepakketten tegen Rusland en Belarus. Eerder al is een onderzoek gesteld naar de naleving van de Sanctiewet door de financiële sector. ‘In dat onderzoek beoordelen wij voor iedere onder toezicht staande sector bij meerdere instellingen of zij hun bedrijfsvoering zodanig ingericht hebben dat zij sancties goed kunnen naleven. Het gaat er dan om dat tegoeden en economische middelen van gesanctioneerde partijen tijdig bevroren worden, of dat levering van diensten, tegoeden en economische middelen aan gesanctioneerde partijen gestaakt wordt en of dit onverwijld aan DNB gemeld wordt.’ Dat onderzoek loopt nog.

Datagedreven analyse

Daarnaast gaat de toezichthouder controleren of de tools die banken en betaalinstellingen gebruiken om te screenen of de sancties worden nageleefd wel effectief zijn.

‘Het gaat dan om het testen van transactiescreening en de screening van de namen en gegevens van relaties. Bij dit onderzoek zetten we, in samenwerking met een externe partij, een datagedreven analyse-instrument in, dat al eerder door verschillende instellingen en buitenlandse toezichthouders is ingezet.’

De geselecteerde banken en betaalinstellingen krijgen binnen enkele weken afzonderlijk een uitnodiging met een toelichting op het onderzoek en de vervolgstappen.