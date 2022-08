Fiscus gaat mkb per sms herinneren aan btw-aangifte

De Belastingdienst stuurt van 2 tot en met 4 augustus sms’jes aan mkb-ondernemers die nog geen aangifte omzetbelasting hebben gedaan over het tweede kwartaal of de maand juni.

In het bericht herinnert de fiscus hen eraan dat ze uiterlijk 7 augustus btw-aangifte moet doen over deze tijdvakken én indien nodig meteen moeten betalen. ‘Zo voorkomen wij hopelijk dat wij u later een naheffingsaanslag moeten sturen. Dat scheelt u en ons veel tijd en moeite.’ De afzender van het bericht is 08000543. De berichten worden verstuurd naar in Nederland gevestigde kleine of middelgrote ondernemers, die nog geen btw-aangifte hebben gedaan over het tweede kwartaal van 2022 of juni 2022.