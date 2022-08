Film Batgirl (90 miljoen dollar) niet uitgebracht om fiscale redenen

Warner Bros. gelooft niet dat de productiekosten (90 miljoen dollar) van de film Batgirl kunnen worden terugverdiend. Door de film niet uit te brengen, creëert Warner Bros. een flinke afschrijvingspost bij de komende belastingaangifte.

De film Batgirl was in maart al klaar. Met Leslie Grace en Michael Keaton (Batman in eerdere films) in belangrijke rollen leek de film over een sterrencast te beschikken waar fans de vingers bij aflikken. Toch zal Batgirl nergens te zien zijn. Begin augustus besloot maatschappij Warner Bros. de kant-en-klare film namelijk te annuleren. Met productiekosten die op 90 miljoen dollar worden geschat, is het de duurste filmproductie die niet in première gaat.

Streaming

Tijdens de coronalockdown in 2021, waarbij bioscopen dicht waren, bracht Warner Bros. zijn speelfilms uit via online streamingdienst HBO Plus. Het leverde de dochteronderneming flink meer betaalde abonnees op. Afgelopen april fuseerde Warner Bros. met Discovery, een deal van 43 miljard dollar. Het fusieconcern wil zich weer primair op blockbusters richten voor de bioscoop. Een van de redenen achter dat besluit is dat online streamingdiensten (waaronder Netflix) met grote verliezen kampen doordat de markt verzadigd is geraakt.

Geslachtofferd

Batgirl is het eerste grote slachtoffer van die nieuwe strategie. De film valt tussen wal en schip: te duur om via HBO Plus aan te bieden, maar volgens de inschatting van Warner Bros. visueel gezien ook te weinig spectaculair om honderdduizenden mensen naar de bioscoop te lokken. Als Batgirl in theaters te zien zal zijn, moet bovendien veel geld in distributie en marketing worden gestoken. Warner Bros. verwacht dat die kosten niet terugverdiend gaan worden.

Afschrijvingspost

Het in de prullenbak gooien van de film levert het minste verlies op. Door de (mislukte) investering in Batgirl op te voeren bij de komende belastingaangifte creëert Warner Bros. een aanzienlijke afschrijfpost. De film Batgirl verlaagt het belastbare inkomen en dat is volgens de maatschappij op dit moment het hoogst haalbare.