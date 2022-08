Investeringen gegroeid, consumenten nog nooit zo negatief

Het zakelijke geld blijft rollen in Nederland: in juni 2022 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,2 procent groter dan een jaar eerder. Consumenten hebben daartegenover weinig trek meer in uitgaven: het consumentenvertrouwen is andermaal op een historisch dieptepunt beland, meldt het CBS.

Het statistiekbureau heeft diverse kengetallen bekendgemaakt over ‘de toestand van het land’. Ten eerste de bedrijfsinvesteringen: die blijven toenemen, in juni net als in mei met meer dan 8 procent. Dat komt vooral doordat meer is geïnvesteerd in vliegtuigen, schepen, woningen, gebouwen en machines. Wel zien de omstandigheden voor investeringen er in augustus minder gunstig uit dan in juni. ‘Dit komt vooral door de gestegen rente en het gedaalde consumentenvertrouwen. Ook waren de ondernemers in de industrie minder positief over hun orderpositie.’

Consument vooral pessimistisch over economie

Dat consumentenvertrouwen kreeg deze maand opnieuw een tik: consumenten waren nog somberder dan in juli, waardoor voor de vierde keer dit jaar het laagterecord van het consumentenvertrouwen werd verbroken. De stand is nu -54, tegen -51 in juli. ‘Consumenten waren nog nooit zo negatief over de economie en hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden.’ De laatste twintig jaar stond de indicator gemiddeld op -9.

Met name de economie wekt weinig vertrouwen: daar staat de wijzer op -74. ‘Niet eerder sinds het begin van de meting in 1986 waren consumenten zo somber over de economie. Consumenten waren zowel negatiever over de economie in de afgelopen twaalf maanden als over de economie in de komende twaalf maanden.’ Ook de koopbereidheid was met -41 nog nooit zo laag. ‘Consumenten vonden de tijd voor het doen van grote aankopen ongeveer net zo ongunstig als in juli.’

Woningmarkt koelt verder af

De somberheid gaat gepaard met een afkoelende woningmarkt, al waren bestaande koopwoningen in juli nog altijd 14,5 procent duurder dan een jaar eerder. Die prijsstijging vlak af, want in juni kwam de prijsstijging nog uit op 16,6 procent. Ten opzichte van het dieptepunt in 2013 zijn woningen tweemaal zoveel waard geworden. Het aantal verkochte woningen daalde in juli met 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. Tot nu toe zijn er in 2022 ruim 22 procent minder huizen verkocht dan vorig jaar.