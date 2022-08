‘Opeens met een Rolls-Royce thuiskomen, dat was echt iets voor hem’

Maakte een echtpaar uit het Overijsselse Luttenberg zich met hun marketingbureau schuldig aan belastingontwijking of belastingontduiking? Die vraag staat centraal in een rechtszaak tegen het paar van wie de man inmiddels is overleden. Met de Britse belastingdienst werd eerder al voor miljoenen geschikt wegens fraude.

In april 2017 legden de Fiod en de Britse tegenhanger HMRC voor ruim € 6 miljoen beslag wegens vermoedelijke belastingfraude en witwassen door een toen 51-jarige Nederlander en zijn 46-jarige Britse vrouw. De vrouw werd in haar woning in Engeland aangehouden. Het echtpaar had een marketingbedrijf met vestigingen in Hellendoorn en de regio Manchester en zou belastingfraude hebben gepleegd, onder meer met offshore bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Het verdiende geld zou zijn witgewassen in Nederland, waar het stel twee woningen had.

Drie ton opgenomen

Het paar kwam in het vizier van de opsporingsdiensten toen ze voor meer dan drie ton aan contanten opnamen met creditcards die aan buitenlandse bankrekeningen waren gekoppeld. Er werden een woning in Engeland, twee woningen in de regio Twente, een huis in Oostenrijk en het hoofdkantoor van het bedrijf in de regio Manchester doorzocht. Er werd beslag gelegd op bankrekeningen in Nederland en Engeland, twee villa’s in Nederland, een speedboot en dure auto’s.

Valse facturen

De zaak werd uiteindelijk voor 6 miljoen pond geschikt met de Britse belastingdienst, maar daarmee is de kous nog niet af. De nu 52-jarige Engelse vrouw wordt vervolgd in Nederland. Haar man is vorig jaar overleden: ‘Deze zaak is zijn dood geworden’, aldus de vrouw in de Zwolse rechtbank. Hun bedrijf deed onderzoek voor farmaceutische bedrijven die een medicijn op de markt willen brengen. De omzet werd onder meer vergaard met 96 vervalste facturen, claimt het OM, waarmee € 3,2 miljoen witgewassen moest worden.

Adviezen accountant opgevolgd

De vrouw meent dat het bureau deed aan belastingontwijking, het OM spreekt van belastingontduiking. Volgens de vrouw werden simpelweg de adviezen van hun Engelse accountant opgevolgd. ‘En dat haar man soms opeens met een Rolls Royce thuiskwam, dat was typisch iets voor hem’, schrijft Tubantia. Ze ontkent dat de facturen vals zijn.

De advocaten van de verdachten hadden een wrakingsverzoek ingediend omdat zij vonden dat de rechters vooringenomen waren. Dat verzoek is afgewezen, maar vanwege de vertraging krijgt de zaak pas later dit jaar een vervolg.

Bron: Fiod/Tubantia