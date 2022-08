Aantal mkb’ers met financiële buffer nog nooit zo hoog

Hoge kosten, personeelsgebrek en de dreiging van een recessie ten spijt zitten mkb-bedrijven er volgens Exact warmpjes bij. Het aantal mkb’ers met een buffer van minimaal € 10.000 was nog nooit zo hoog.

Exact baseert dat op de MKB-Monitor, die data bevat van 340.000 administraties. In mei had 61% van het mkb minstens € 10.000 achter de hand. Die maand was er voor de tweede achtereenvolgende maand sprake van omzetgroei (+16,73%). Dat ‘nog nooit’ is overigens een relatief begrip: ‘Sinds de start van onze meting, bijna vier jaar geleden, zien we het percentage mkb-bedrijven dat een buffer van minimaal € 10.000 heeft steeds een beetje oplopen. Zo hoog als nu is het nog nooit geweest’, aldus Marcus Schuite, Senior Solution Marketing Manager bij Exact. Bedrijven stellen investeringen uit en vergroten hun buffers door de onzekere toekomst.

Bouw en productie vergroten groei

Vooral bouwbedrijven wisten de groei op te schroeven: van 7,4% in april naar 16,9% in mei. De productiebedrijven boekten bijna een verdubbeling met een plus van 21,2% (april 11,2%). Horecabedrijven mochten nog altijd niet mopperen over de groei, die bijna 75% bedroeg, maar dat was wel flink lager dan in april (172%). Geruststellend is ook dat de betaaltermijn met gemiddeld minder dan 30 dagen stabiel is. ‘Alleen de horeca moeten we in de gaten houden. We verwachten dat mensen door de sterke inflatie zullen bezuinigen op uitjes, waardoor de omzetgroei in die sector wellicht verder afneemt.’