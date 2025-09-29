Veel salarisprofessionals investeren in kennis van wet- en regelgeving

Salarisprofessionals investeren steeds meer in hun vakkennis. Vooral het bijhouden van actuele wet- en regelgeving staat, net als vorig jaar, bovenaan het lijstje: voor 92% van de professionals is dit de belangrijkste reden om zich verder te ontwikkelen. Dat blijkt uit het achtste Trendonderzoek van NIRPA (Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting) onder 1.000 salarisprofessionals.

Om hun kennis te vergroten, grijpt 83% regelmatig naar vakliteratuur en volgt 82% trainingen, cursussen en opleidingen.

Tijd en budget voor ontwikkeling

Werkgevers stimuleren hun salarisprofessionals ook om zich te blijven ontwikkelen: 79% geeft aan hiervoor genoeg tijd te krijgen. Maar naast tijd is er ook budget nodig voor externe trainingen en opleidingen. Daar ligt nog een verbeterpunt: slechts 35% zegt dat er voldoende opleidingsbudget beschikbaar is, gemiddeld zo’n €1.500 per persoon. Opvallend is dat 46% niet weet of er überhaupt budget is binnen de organisatie, een duidelijke stijging ten opzichte van vorig jaar (38%).

Ondersteuning vanuit HR

Vier op de vijf salarisprofessionals (80%) voelt zich voldoende tot volledig ondersteund door HR bij het op peil houden van hun vakkennis. In bijna de helft van de gevallen (45%) bestaat deze steun uit het aanbieden van opleidingen.

Ruud van Leeuwen, directeur bij NIRPA: “Professionele ontwikkeling van de salarisprofessional gaat verder dan alleen tijd en geld vrijmaken. Het hebben van de juiste begeleiding, steun en een motiverende organisatiecultuur maakt echt het verschil. Professionals die zich gesteund voelen, kunnen immers nieuwe uitdagingen met vertrouwen aangaan en beter inspelen op veranderende wet- en regelgeving. Zo leveren zij uiteindelijk meer waarde voor hun organisatie.”

Trendonderzoek NIRPA