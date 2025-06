Veel salarisprofessionals verwachten dat AI snel delen van het werk overneemt

Dat blijkt uit het achtste Trendonderzoek van NIRPA, het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting, onder 1.000 salarisprofessionals. AI doet momenteel steeds meer zijn intrede in het vak van de salarisprofessional: drie op de tien zet de technologie nu al in.

Kans of bedreiging

Salarisprofessionals plukken met dit soort technologieën nu al de vruchten van AI en het grootste deel (85%) ziet de technologie dan ook meer als kans dan als bedreiging. Wel zorgt het ervoor dat hun werkzaamheden veranderen. Salarisprofessionals verwachten in de toekomst dan ook vooral het verschil te kunnen maken als vraagbaak voor personeel en klanten (26%), in communicatie naar de klant (20%) en bij het uitvoeren van controles (19%).

Kennisniveau moet omhoog

Om de technologie effectief in te zetten, is het wel noodzakelijk dat salarisprofessionals over de juiste vaardigheden beschikken. Een kwart van hen (23%) heeft hier het afgelopen jaar al een training of cursus voor gevolgd. De helft (49%) is dit nog van plan.

Ruud van Leeuwen, directeur bij NIRPA: “De kijk van salarisprofessionals op artificial intelligence is in de afgelopen twee jaar ontzettend veranderd. Veel professionals zien inmiddels in dat AI zorgt voor efficiëntie en een blijvende positie krijgt binnen het vakgebied. Uit ons onderzoek blijkt dat een deel nog zoekende is naar hoe ze zelf met de technologie aan de slag kunnen. Dat is begrijpelijk, een nieuwe ontwikkeling vraagt immers altijd om verkenning en oefening. Ik wil salarisprofessionals dan ook aanraden om klein te beginnen. Ontdek hoe je AI kunt inzetten in werkprocessen, volg een training en bespreek met collega’s welke toepassingen zij al gebruiken. Zo bouw je samen aan een nieuwe werkwijze, waarmee je het werk niet alleen efficiënter maar ook leuker kan maken.”

Trendonderzoek