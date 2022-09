Credion wordt ook actief in België

Zakelijk financieringsspecialist Credion gaat ook de Belgische markt op. Achter Credion België schuilt Aelbrecht Van Damme, mede-oprichter van onder meer crowdfundingplatform WinWinner.

Maandag zijn twee vestigingen geopend, in Brugge en Gent. Eind dit jaar moet dat aantal zijn gegroeid naar zeven. Credion België is een zogeheten masterfranchise van Credion, dat sinds 2001 actief is en nu ruim 50 vestigingen telt met ruim 100 adviseurs die mkb- bedrijven adviseren over bedrijfs- en vastgoedfinancieringen. Oprichter Carlo van der Weg noemt de intrede in België ‘de eerste stap van internationalisering’.

Expertise samenbrengen

Van Damme is met andere bedrijven al actief in financiering. Hij is mede-initatiefnemer van crowdfundingplatform WinWinner en van The Harbour, een funding-agency voor start-ups en scale-ups. De formule Credion vergroot de doelgroep: ‘De oprichter van een scale-up heeft niet dezelfde vragen of noden als een mkb-ondernemer die we met Credion helpen. Wel willen we de expertises van alle bedrijven samenleggen om elke ondernemer zo goed mogelijk te helpen.’ CEO van Credion België is Joeky Geilleit: ‘Hoewel er nog veel bancair gefinancierd wordt, ondervinden steeds meer ondernemers moeilijkheden. Waar banken bij een lening niet voor het volledige bedrag willen instaan, verlaagt Credion België als intermediaire partij die drempel naar financiering.’

Op de foto v.l.n.r.: Art van Bruggen (directeur Fundion), Joeky Geilleit (directeur Credion België), Carlo van der Weg (directeur Credion) en Aelbrecht van Damme (directeur Credion België)