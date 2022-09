Geen box 3-compensatie voor rijke spaarders die geen bezwaar maakten

Vermogende belastingbetalers die de afgelopen jaren geen bezwaar hebben gemaakt tegen de forfaitaire vermogensrendementsheffing, krijgen geen compensatie voor de box 3-belasting. Dat melden RTL Nieuws en het FD.

Het kabinet heeft volgens bronnen in de rijksbegroting geen ruimte gereserveerd voor een dergelijke tegemoetkoming. Als ook mensen die niet hebben geprotesteerd een compensatie zouden krijgen, zou daar nog eens € 4 miljard voor moeten worden uitgetrokken. Dat bedrag steekt de regering liever in maatregelen om de effecten van inflatie, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne te beteugelen.

Kosten nu al kleine 3 miljard

De Hoge Raad oordeelde afgelopen voorjaar dat mensen die tussen 2017 en 2020 geen bezwaar hebben aangetekend, ook geen recht hebben op terugbetaling. De hoogste rechter heeft eerder bepaald dat de vermogensrendementsheffing zoals die sinds 2017 geldt niet mag. Er zijn ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-heffing; alle aangiftes die nog niet definitief zijn, moeten ook worden aangepast. Dat levert al een kostenpost op van € 2,8 miljard.

Volgens het FD zou het kabinet nog wel hebben overwogen een standaard eenmalige vergoeding te verstrekken. Maar dat zou mogelijk nieuwe juridische risico’s met zich meebrengen en de Belastingdienst zou zwaar worden belast met zo’n operatie.

Bron: FD