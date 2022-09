ETL Nederland breidt uit met Maters Accountants

ETL Nederland voegt Maters Accountants toe aan de groep. Het is de zevende uitbreiding al dit jaar.

Maters Accountants is een sterk lokaal kantoor in Nijmegen en Amsterdam. Het kantoor, dat in 1950 werd opgericht, staat onder leiding van vader Jan (zoon van de oprichter) en dochter Nadine Maters. Maters Accountants focust zich met name op audit, samenstel en advisering van ondernemers. Sinds 2021 heeft het ook een vestiging in Amsterdam. De praktijk zal samen verder gaan met het reeds bij ETL aangesloten kantoor van Konings & Meeuwissen. Door de krachtenbundeling kan er beter worden ingespeeld op de kansen en uitdagingen in de markt, zo meldt ETL.

De ETL Groep gaat de komende jaren door met het bundelen van krachten van regionale accountants- en advieskantoren. Kantoren die zich bij ETL aansluiten behouden de voordelen van autonomie in bedrijfsvoering, cultuur en eigenaarschap in combinatie met een continuiteitswaarborg naar de toekomst. Ze kunnen rekenen op ondernemerschap en profiteren daarnaast van de voordelen van gedeelde services en samenwerking binnen een groter, internationaal gezelschap.