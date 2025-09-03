Personalia | Sigmar Kock Chief Operating Officer bij ETL Nederland

Sigmar Kockis op 1 september gestart bij ETL Accountants en Adviseurs als Chief Operating Officer. Hij werkte onder andere bij Deloitte, Visma|Raet en Mysolution, waar hij verantwoordelijk was voor operations, professional services, internationalisatie en post-merger integraties.

Kock brengt meer dan 20 jaar ervaring mee in leiderschapsrollen binnen consultancy, software en managed services. Vanuit zijn achtergrond heeft hij veel ervaring opgedaan met het opschalen van organisaties, het inrichten van efficiënte operationele structuren en het realiseren van duurzame verbeteringen in samenwerking met ondernemers en partners.

‘Als COO richt Sigmar zich vanuit de holding op de ondersteuning en verdere professionele ontwikkeling van de aangesloten partnerkantoren’, licht ETL toe. ‘Zijn doel is dat de partners de voordelen van de ETL Groep concreet terugzien in consequente, solide ondersteuning, efficiënte processen en sterke resultaten.’

‘ETL Nederland gaat de komende jaren verder met het bundelen van krachten van regionale accountants- en advieskantoren’, meldt de snelgroeiende formule. ‘Kantoren die zich bij ETL aansluiten behouden de voordelen van autonomie in bedrijfsvoering, cultuur en eigenaarschap in combinatie met een continuïteitswaarborg naar de toekomst.’

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl