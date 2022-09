Wet excessief lenen bij eigen vennootschap en immigratie aanmerkelijkbelanghouder

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft een Kamerbrief gestuurd waarin hij op verzoek van de Kamer ingaat op de vraag hoe het wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” uitwerkt bij een aanmerkelijkbelanghouder die zich vanuit een niet EU-land in Nederland gaat vestigen (immigratie). Van Rij had de Tweede Kamer tijdens het plenair debat op 7 september jl. over het wetsvoorstel toegezegd om vóór de stemming van dit wetsvoorstel nader in te gaan op die vraag.

Als een aanmerkelijkbelanghouder in Nederland gaat wonen dan wordt op grond van het wetsvoorstel het maximumbedrag gesteld op het totaalbedrag van schulden aan de eigen vennootschap op het moment van immigratie, maar ten minste op € 700.000. Het is in de voorgestelde regeling niet relevant of de aanmerkelijkbelanghouder immigreert vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een zogenoemd derde land. Vanuit EU-perspectief is het niet toegestaan EU-ingezetenen te beperken in hun verkeersvrijheden. Het EU-recht schrijft voor dat geen ongerechtvaardigde belemmeringen opgelegd mogen worden ter zake van (onder meer) het vrije verkeer van personen en vestiging. Bij de vormgeving van het wetsvoorstel is gekozen om aanmerkelijkbelanghouders die vanuit een derde land immigreren niet anders te behandelen dan aanmerkelijkbelanghouders die immigreren vanuit een EU-lidstaat. De voorgestelde wijze voor het bepalen van het maximumbedrag bij immigratie is in lijn met de manier waarop de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang bij immigratie wordt vastgesteld.

Bij immigratie wordt op basis van de huidige wet- en regelgeving de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang in beginsel gesteld op de waarde die de aandelen op het moment van immigratie hebben (step-up). Dit is van belang voor het vaststellen van de toekomstige omvang van de vervreemdingsvoordelen, omdat Nederland slechts inkomstenbelasting heft over de in Nederland opgebouwde waarde van de aandelen. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om bij immigratie een vergelijkbare step-up te geven door het maximumbedrag te stellen op het totaalbedrag van de schulden van de aanmerkelijkbelanghouder aan de eigen vennootschap bij immigratie, maar ten minste op het reguliere maximumbedrag van € 700.000. Hiermee wordt rekening gehouden met de in het buitenland opgebouwde waarde en (latente) inkomstenbelastingheffing over de in het buitenland opgebouwde schuld. Daarnaast wordt voorkomen dat gelden die buiten de periode van Nederlandse belastingplicht als lening aan de vennootschap zijn onttrokken in de Nederlandse heffing worden betrokken.

Kamerbrief immigratie aanmerkelijkbelanghouder met bovenmatige schulden