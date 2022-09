Werkgevers willen arbeidsduurverlenging terug op cao-tafels

Op korte termijn zou meer werken de belangrijkste maatregel moeten zijn om iets te doen aan de extreem krappe arbeidsmarkt en te zorgen dat de werkdruk beheersbaar blijft voor iedereen. Daarom moet arbeidsduurverlenging weer vaker onderwerp van gesprek in bedrijven en aan de cao-tafels worden. Dat vinden ondernemersorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN.

De drie ondernemersorganisaties hebben de afgelopen maanden met aangesloten branches en bedrijven in een taskforce een eigen ‘doe-agenda’ opgesteld. Volgens de werkgevers ligt de bal wat arbeidsduurverlenging betreft voor een groot deel bij werkgevers en werkenden zelf. ‘Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: we lossen een deel van het krapteprobleem op en het is goed voor de koopkracht van werknemers, nu het leven in korte tijd fors duurder is geworden.’

Serieuze problemen

Volgens MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN brengen de grote tekorten op de arbeidsmarktkrapte serieuze problemen met zich mee. Zo tasten ze de kwaliteit van de zorg, het onderwijs en openbaar vervoer aan, worden de ambities voor de verduurzaming en de woningbouw onhaalbaar en belemmeren ze de economische groei die nodig is om onze publieke voorzieningen te blijven betalen. ‘We zien en ervaren allemaal dat het op steeds meer plaatsen vastloopt. Het kabinet heeft concrete plannen aangekondigd om de krapte aan te pakken, maar die bieden op korte termijn nog te weinig soelaas. Daarom zijn nieuwe onconventionele oplossingen nodig, zoals arbeidsduurverlenging.’

Arbeidsduurverlenging

De ondernemersorganisaties roepen de decentrale cao-partijen daarom op het onderwerp arbeidsduurverlenging ook onderwerp van gesprek te maken aan de cao-tafels. ‘Arbeidsduurverlenging doet meer voor de inkomenspositie van werkenden dan contractloonstijgingen, al stijgen die natuurlijk ook. Het zou in het cao-overleg bijvoorbeeld kunnen gaan over een terugkeer naar de 40-urige werkweek en over bijvoorbeeld minder adv-dagen. Zo krijg je geld voor tijd en verminderen we de werkdruk voor alle werkenden als geheel. Onze oproep geldt niet voor iedereen en overal. Per sector zal verschillen wat nodig is. In sommige sectoren, zoals de zorg, kunnen een paar uur meer al een groot verschil maken.’

Bron: MKB-Nederland