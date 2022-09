Belastingdienst betuigt spijt aan burgers met FSV-registratie

Burgers met een registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) kunnen voor het einde van het jaar een brief van de Belastingdienst verwachten. De fiscus maakt daarin excuses voor het opnemen van hun persoonsgegevens in de FSV.

Het gaat in eerste instantie om burgers voor wie uit onderzoek blijkt dat de registratie geen gevolgen heeft gehad. Burgers die wel gevolgen hebben gehad van een FSV-registratie worden op een later moment geïnformeerd over hun situatie. Voor deze mensen volgt mogelijk wel een tegemoetkoming. De voorstellen hiervoor worden nog uitgewerkt en in november gedeeld met de Tweede Kamer.

Spijt

In de brief betuigt de Belastingdienst spijt over het opnemen van persoonsgegevens in de FSV. Staatssecretaris Van Rij (Belastingdienst & Fiscaliteit) zei eerder: ‘Onterecht bestempeld worden als fraudeur ráákt mensen. Tegen deze mensen wil ik zeggen: uw integriteit staat niet ter discussie. Ik wil dit gevoel graag wegnemen. Zodat we de FSV voor iedereen hopelijk kunnen afsluiten, en deze zwarte bladzijde kunnen omslaan.’

Geen gevolgen

De brief legt uit dat de registratie in de FSV geen gevolgen heeft gehad bij de Belastingdienst en dat de gegevens niet zijn gedeeld met andere organisaties. Ook wordt vermeld dat er geen bijzondere persoonsgegevens, zoals afkomst of overtuiging, van hen in de FSV staan. Omdat er voor deze groep mensen geen gevolgen bij de Belastingdienst zijn vastgesteld, komen zij niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Burgers die het niet eens zijn met de conclusies uit het onderzoek, en van mening zijn dat zij wel gevolgen hebben ondervonden van de FSV-registratie, kunnen contact opnemen met de Belastingdienst. Dat kan via het FSV-portaaltabblad of het gratis telefoonnummer 0800 235 83 56.