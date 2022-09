Algemene Rekenkamer biedt gratis cursus data-analyse voor audits

Voor medewerkers van Rekenkamers heeft de Algemene Rekenkamer een online cursus beschikbaar over de mogelijkheden van data-analyse voor audits.

Steeds meer overheidsinformatie is digitaal. Enorme hoeveelheden (ruwe) data stellen onderzoekers en auditors voor nieuwe uitdagingen. Maar er zijn ook nieuwe kansen om door middel van data-analyse ongeziene patronen te ontdekken in auditinformatie én efficiënter, betrouwbaarder en transparanter onderzoek te doen. Kwantitatieve data-analyse stelt de auditor bovendien in staat om alle beschikbare informatie te auditen en is behulpzaam in alle fasen van de audit.

De cursus bestaat uit vier modules: Mogelijkheden voor het gebruik van data-analyse in audits, van auditdoelstelling naar auditvraag, het gebruik van R in audits, en aan de slag met R.

Specifieke voorkennis is geen vereiste, alhoewel basis kennis van statistiek behulpzaam is. De cursus is naast in het Nederlands ook beschikbaar in het Engels, Arabisch, Frans en Portugees. De totale doorlooptijd is zo’n 90 minuten. Na afloop krijgt de deelnemer een digitaal bewijs van deelname.

Meer informatie en deelnemen kan via deze link.