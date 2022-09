‘40% mkb failliet zonder soepelere terugbetaling NOW’

Zonder versoepelingen van betaalafspraken overleeft 42 procent van de mkb’ers die NOW heeft ontvangen het niet. Dat concludeert October op basis van onderzoek onder zeshonderd ondernemers. Ondernemers moeten per 1 oktober beginnen met het aflossen van uitgestelde belastingen door corona.

De helft van de ondernemers heeft op een zeker moment gebruik gemaakt van NOW-steun. Circa 1 op de 15 kreeg steun gedurende alle termijnen. 34 Procent van de ondernemers is nog niet begonnen met het aflossen van (belasting)schulden die tijdens de coronaperiode zijn ontstaan. Bij drie op tien is die schuld opgelopen tot 10 tot 25 procent van de omzet.

Luuc Mannaerts, ceo van October Nederland, roept het kabinet op de terugbetalingsplicht te versoepelen, met name in het licht van de hoge inflatie en energiekosten, personeelsgebrek en stevige looneisen. ‘Versoepelingen in terugbetaling van de belastingschuld biedt direct ruimte in de liquiditeit voor ondernemingen die dit nodig hebben. Vanuit Brussel is er zelfs al groen licht om ervoor te zorgen dat bedrijven voldoende liquiditeit hebben.’

Betaalpauze

Vooral vrouwelijke ondernemers maken zich zorgen, zo blijkt uit het onderzoek. De helft geeft aan het niet te overleven zonder versoepeling van betaalafspraken, tegenover 37 procent van de mannen. Qua omvang van het bedrijf zijn de zorgen overal even groot. Op dit moment hebben ondernemers alleen de mogelijkheid om eenmalig een betaalpauze van drie maanden aan te vragen of om hun maandbedrag per kwartaal te betalen. Mannaerts meent dat dit niet genoeg ademruimte biedt.

1 oktober

De terugbetaling van de belastingschuld start vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen dan 5 jaar de tijd om die af te lossen. Van de 400.000 ondernemers die steun ontvingen moeten 270 die nog (gedeeltelijk) terugbetalen.