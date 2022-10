Overgangsrecht bij beperking giftenaftrek ANBI’s

Vanaf 1 januari 2023 wordt de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) begrenst tot € 250.000 per kalenderjaar, kondigde het kabinet onlangs aan. Het voorstel was niet op tijd klaar om direct al mee te nemen in het Belastingplan 2023, maar is daar nu via een nota van wijziging alsnog aan toegevoegd.

De begrenzing stelt het kabinet voor om de toename van zeer hoge periodieke giften tegen te gaan. Bij dergelijk zeer hoge periodieke giften kan het belastbaar inkomen sterk verminderd worden of zelfs tot nul worden teruggebracht. Dit vindt het kabinet onwenselijk. De begrenzing van de periodieke giftenaftrek zal voor het overgrote deel van de belastingplichtigen geen gevolgen hebben. Een hele kleine groep belastingplichtigen ondervindt wel de effecten van deze beperking. Het kabinet wil hiermee niet de vrijgevigheid van belastingplichtigen ontmoedigen, maar wel de aftrekmogelijkheid van zeer hoge periodieke giften beperken.

Uitzondering

De grens van € 250.000 geldt voor de belastingplichtige en de eventuele fiscale partner samen. Er geldt een uitzondering voor periodieke giften die op 4 oktober 2022, 16:00 uur al zijn aangegaan. Deze periodieke giften zijn tot uiterlijk 2027 nog volledig aftrekbaar. Uiteraard moet dan wel aan alle gebruikelijke voorwaarden van de periodieke gift zijn voldaan.

Overgangsrecht

De invoering van een begrenzing voor periodieke giften aan ANBI’s kan effect hebben op bestaande lopende periodieke giften. Om deze reden wordt overgangsrecht aangeboden om ervoor te zorgen dat er geen grote fiscale gevolgen zijn waar belastingplichtigen niet op hebben kunnen anticiperen. Het tijdstip waarop het overgangsrecht in werking treedt is 4 oktober 2022, 16:00 uur.

Nota van wijziging wetsvoorstel Belastingplan 2023