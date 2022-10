‘Groen luik’ in subsidieregeling moet verduurzaming mkb een impuls geven

Minister Adriaansens (Economische Zaken) wil met een zogeheten ‘groen luik’ in de subsidiemodule Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) de verduurzaming bij mkb-ondernemers weer op gang brengen.

De BMKB geeft financiers een borgstelling voor kredieten die zij verstrekken aan mkb-ondernemers. Maar volgens de minister dienen de financieringen nog te weinig een groen doel: ‘Uit onderzoek blijkt namelijk dat de verduurzaming van het mkb stagneert en de doelen uit het klimaatakkoord zonder aanvullende maatregelen niet worden gehaald. Daarnaast blijkt dat een groot deel van de mkb-ondernemers onvoldoende eigen middelen heeft om te verduurzamen en/of terughoudend is vanwege macro-economische onzekerheden, waaronder de huidige geopolitieke situatie. De stijgende elektriciteits- en gasprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne hebben deze urgentie om te verduurzamen verder versterkt’, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Verhoging garantie

Daarom wordt de BMKB-Groen geïntroduceerd. ‘Die biedt een oplossing voor de financieringsproblemen waar mkb-ondernemers tegenaan kunnen lopen. Verduurzamingsinvesteringen kennen namelijk relatief hoge investeringsbedragen en lange terugverdientijden. Door onder andere een verhoging van de garantie tot effectief 67,5% worden er meer mogelijkheden geboden om meer ondernemers te kunnen financieren. Dit draagt bij aan een positieve(re) krediettoets bij de financier, waardoor de BMKB-Groen investeringen mogelijk maakt die een financier anders te risicovol vindt dan wel dat de financier meer kan financieren dan zonder deze hogere garantie. Daarnaast kunnen de verduurzamingsinvesteringen die onder de BMKB-Groen worden gebracht bijdragen aan het verlagen van de energiekosten waar veel mkb’ers op dit moment mee te maken hebben.’

Looptijd tot 12 jaar

Onder het BMKB-Groen-luik worden borgstellingen gebracht voor bedrijven met een looptijd van maximaal 12 jaar voor duurzame investeringen in bedrijfspanden voor eigen gebruik en verduurzaming van bedrijfsmiddelen. Een hoger borgstellingspercentage van per saldo 67,5% wordt gehanteerd: 90% garantie op 75% borgstellingskrediet. Het voorstel is om de regeling beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van bedrijfspanden voor eigen gebruik (geen commercieel vastgoed) waarbij de investering leidt tot een verbetering van het energielabel naar minimaal label C. Daarnaast geldt het groene luik voor investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn vermeld op de EIA (Energie-investeringsaftrek) Energielijst.