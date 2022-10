Kamer wil dat koning belasting gaat betalen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de koning loon- of inkomstenbelasting gaat betalen over zijn rijksuitkeringen. Dinsdag werd hiertoe een motie van de partij Denk aangenomen. Premier Rutte adviseerde vorige week nog tegen de motie.

Artikel 40 van de grondwet bepaalt dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en prinses Amalia geen belasting hoeven af te dragen over het geld dat ze van het Rijk krijgen. Dat is oneerlijk, vinden politieke partijen als D66, GroenLinks, PVV, BIJ1 en DENK. Ze roepen de regering op de grondwet te wijzigen zodat Willem-Alexander en zijn familie gewoon belasting moeten betalen over hun salaris, net als de rest van Nederland.

Tijdrovend

Premier Mark Rutte ontraadde de motie vorige week. Volgens hem kost het veel rompslomp om de grondwet aan te passen. Dat is een lastige en lange procedure. Beide Kamers moeten er twee keer over stemmen, met verkiezingen ertussen (die pas gepland staan voor 2025), en in tweede lezing moet tweederde van de parlementariërs voor de wijziging zijn. Binnen enkele weken zal premier Rutte laten weten of het kabinet de motie gaat uitvoeren.

Terugstorten

De partijen die de Denk-motie over de belastingplicht van de koninklijke familie steunen, staan ook achter een motie van de Partij voor de Dieren. Deze partij zou graag zien dat de koning zou afzien van de stijging van zijn toelage. Deze stijgt in 2023 met € 276.000 tot ruim € 6,4 miljoen. Koningin Maxima krijgt € 1,1 mln uit de staatskas en prinses Beatrix € 1,7 mln. Deze bedragen staan in de wet. Het geld weigeren is daarmee geen optie, want dit druist in tegen de wet. Terugstorten is wel een optie. Prinses Amalia ziet tijdens haar studie af van de €1,7 mln waarop zij jaarlijks recht heeft. Alleen hoge kosten die zij maakt in haar rol als kroonprinses stort zij niet terug.

Overigens betalen Willem-Alexander, Máxima en Beatrix wel inkomstenbelasting over het deel van hun salaris dat ze gebruiken voor privé-uitgaven.