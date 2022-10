Mkb zeer geïnteresseerd in verduurzaming, financiering groot probleem

De liquiditeitsproblemen binnen het mkb nemen fors toe, maar ondanks die problemen wil een groot deel van de ondernemers gaan investeren in verduurzaming. Het vinden van financiering hiervoor is echter nog een probleem. Dat blijkt uit een peiling van ondernemersorganisatie ONL en stichting MKB Financiering. Sinds de start van de coronacrisis in maart 2020 hebben ONL en Stichting MKB Financiering elke twee maanden gepeild hoe het met de liquiditeit en financiering van ondernemend Nederland staat.

Liquiditeitsproblemen

Sinds het begin van de peilingen namen de liquiditeitsproblemen voor het mkb structureel af. In mei 2022 gaf 66% van de ondernemers al aan dat ze met de nieuwe situatie om kunnen gaan en geen liquiditeitsproblemen meer hadden. Die trend is nu doorbroken, want bij de peiling in oktober geeft 51% aan geen problemen te hebben. Dat is een terugkeer naar het niveau van 18 maanden geleden (voorjaar 2021). Nog steeds geeft ongeveer een kwart van de ondernemers aan het probleem op te lossen door zichzelf geen of weinig salaris uit te keren.

Ondernemers willen investeren in verduurzaming, maar financiering is moeilijk

Van de ondervraagde ondernemers geeft 40% aan plannen te hebben om te gaan investeren in verduurzaming. Het vinden van financiering hiervoor gaat moeilijk. 40% geeft aan hiervoor het eigen vermogen in te zetten en slechts 7% wil dit via de bank financieren. Maar liefst 53% heeft nog geen idee waar ze de financiering vandaan kunnen halen. Ook de BMKB-Groen regeling is nog grotendeels onbekend bij ondernemers. Slechts 11% van de ondernemers weet hoe die regeling kan worden ingezet.

Meer informatie:

Oktober 2022 11e peiling ONL & SMF liquiditeit en steunmaatregelen mkb