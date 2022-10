Vijf veel gestelde vragen over loondoorbetaling bij ziekte

Is een medewerker ziek, dan betaalt de werkgever het loon van de zieke medewerker de eerste twee jaar door. Hierover worden vaak vragen gesteld. Wij zetten vijf veel gestelde vragen mét antwoorden voor u op een rij.

1. Hoeveel loon moet een werkgever doorbetalen?

De loondoorbetalingsverplichting houdt in dat de werkgever verplicht is om het loon van de zieke medewerker de eerste twee jaar door te betalen. Dit is per jaar minimaal 70% van het brutoloon van de zieke medewerker. In de meeste cao’s is de afspraak vastgelegd dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%, maar er zijn ook cao’s waarin andere afspraken zijn gemaakt. Is er geen cao van toepassing dan gelden de regels uit het Burgerlijk Wetboek voor loondoorbetaling bij ziekte.

2. Wie betaalt het salaris bij ziekte uit?

Als de medewerker ziek is, is het de taak van de werkgever om het loon door te betalen. Het kan ook zijn dat er geen sprake is van loondoorbetaling, maar dat de medewerker recht heeft op een Ziektewet-uitkering. Als het contract van de medewerker afloopt terwijl hij of zij nog ziek is, dan komt de medewerker vanaf dat moment in aanmerking voor een Ziektewet-uitkering. De werkgever vraagt deze uitkering aan. De hoogte van deze uitkering kan verschillen en duurt maximaal 2 jaar.

3. Geldt loondoorbetaling ook bij oproepkrachten?

Als een oproepkracht ziek wordt, houdt deze in sommige gevallen recht op doorbetaling van loon. Soms krijgt hij of zij dan een Ziektewet-uitkering van UWV. Maar dat hangt af van het soort oproepcontract. Bij een min-maxcontract krijgt de oproepkracht bijvoorbeeld minimaal 70% van het minimaalaantal uren doorbetaald, eventueel aangevuld tot het minimumloon.

4. Hoe werkt loonbetaling bij gedeeltelijk werken?

Als een medewerker door ziekte maar een deel van zijn of haar uren kan werken, is loondoorbetaling ook verplicht. Volgens de wet moet de werkgever dan 70% van het loon doorbetalen, tenzij anders is afgesproken in een arbeidsovereenkomst of cao.

5. Waarom kan een verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte handig zijn?

Zieke medewerkers leiden al namelijk al gauw tot een grote financiële last voor werkgevers. Daarom is het mogelijk om het risico van loondoorbetaling bij ziekte te verzekeren. Dit kan bijvoorbeeld bij Sazas. Met onze verzuimverzekering, ook wel ziekteverzuimverzekering genoemd, krijgt de werkgever een vergoeding voor het doorbetaalde loon van een zieke medewerker. Daarnaast helpen wij bij het voorkomen van ziekte binnen bedrijven en bij de re-integratie van zieke medewerkers.



Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: Sazas

Meer weten?

Als accountant kunt u uw klanten informeren over praktische zaken rond verzuimbeleid. Sazas kan als verzuimspecialist u en uw klanten professioneel ondersteunen op het gebied van verzuim én verzuimpreventie. Neem een kijkje in de Sazas Kennisbank, met veel praktische informatie over verzuim, of bekijk met welke verzuimdiensten Sazas u en uw klanten op het gebied van verzuim kan ondersteunen.