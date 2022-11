RJ wil Ontwerp-Richtlijn 260 aanpassen

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) stelt voor om hoofdstuk 260 ‘De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de jaarrekening’ te herstructureren. Doel is de leesbaarheid en toegankelijkheid te vergroten.

Wel stelt de RJ voor, mede naar aanleiding van ontvangen commentaren, om een aantal punten te verduidelijken.

Structuur ontwerp-Richtlijn

De huidige indeling van hoofdstuk 260 gaat uit van bepalingen voor de verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de geconsolideerde jaarrekening (paragraaf 2) en bepalingen voor de enkelvoudige jaarrekening (paragraaf 3), waarbij diverse verwijzingen tussen de twee paragrafen bestaan. De voorgestelde structuur om de verwerking van resultaten op intercompany-transacties te behandelen is gebaseerd op de gehanteerde waarderingsgrondslag van deelnemingen:

deelnemingen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (paragraaf 2); en

deelnemingen gewaardeerd op verkrijgingsprijs of actuele waarde (paragraaf 3).

In paragraaf 2 wordt eerst ingegaan op de algemene bepalingen wanneer een deelneming wordt gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode. Vervolgens wordt ingegaan op de bepalingen naar het soort transactie (‘downstream sale’, ‘upstream sale’ of ‘sidestream sale’). Daarnaast worden afzonderlijke paragrafen opgenomen over consolidatie (paragraaf 4) en over de verwerking van intercompany-transacties in de jaarrekening van de deelneming (paragraaf 5). Verder worden diverse redactionele verbeteringen voorgesteld, en worden de voorbeelden die binnen het huidige hoofdstuk 260 zijn opgenomen verplaatst naar de bijlage bij de ontwerp-Richtlijn 260.

De RJ stelt drie inhoudelijke verduidelijkingen voor. Dit betreffen:

eliminatie van verliezen;

presentatie van eliminatiebedragen; en

eliminatie bij negatieve nettovermogenswaarde

Publicatie

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft besloten om ontwerp-Richtlijnen uitsluitend middels RJ-Uitingen te publiceren. Ontwerp-Richtlijnen worden niet langer opgenomen in de RJ-bundels. De RJ beoogt hiermee duidelijkheid te verschaffen over de status van de (ontwerp-)Richtlijnen. Meer uitleg vindt u hier.

Download hier het Ontwerp-Richtlijn 260.