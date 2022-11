Witwassende groentehandelaar schikt met OM

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een schikking getroffen met een Zuid-Hollandse groente- en fruithandelaar. Hij levert zo’n negen ton in wegens witwassen en het opstellen van valse leningovereenkomsten.

De man maakt een bedrag van € 495.000 over en doet daarnaast afstand van drie panden die een waarde vertegenwoordigen van € 462.500. Hij liep in april 2019 tegen de lamp toen de douane tussen een lading groenten en fruit bestemd voor het bedrijf een document tegenkwam. ‘Dit document betrof een ongetekend exemplaar van een leningsovereenkomst tussen de verdachte en zijn in het buitenland wonende schoonouders. Het document was voorzien van een stempel van een notaris gevestigd in het buitenland’, licht het OM toe. In totaal zouden er tussen 2009 en 2020 zeven leningen en overeenkomsten zijn verstrekt door de schoonouders voor in totaal € 972.000. In 2020 doorzocht de Fiod de woning en het bedrijfspand van de man. Het OM verwijt hem witwassen van meer dan een miljoen en valsheid in geschrifte. Volgens het OM zijn er valse leenovereenkomsten opgemaakt waarmee de financiering van de aankoop van een aantal panden moest worden verklaard.

Rechter deed al uitspraak

De rechtbank Rotterdam deed op 21 april uitspraak in deze zaak. Die legde toen een gevangenisstraf op van veertien maanden, waarvan acht voorwaardelijk. De man werd toen wel vrijgesproken van het witwassen van een in zijn woning aangetroffen geldbedrag van € 167.025. De rechter vond dat niet kon worden uitgesloten dat het geldbedrag een legale herkomst had. Tegen de uitspraak gingen zowel het OM als de verdachte in eerste instantie in appel. ‘Na beraad zijn de verdachte en het OM tot een schikking gekomen en is het eerder ingestelde appel door beide partijen ingetrokken.’