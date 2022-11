Naheffingsaanslag loonheffingen: vanaf volgend jaar enkele wijzigingen

Per 1 januari 2023 wijzigt er iets rond het bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag loonheffingen. Ook wordt er een rentestop ingevoerd.

In een naheffingsaanslag loonheffingen stelt de Belastingdienst naast het te betalen bedrag van de belasting of premies veelal ook andere zaken vast, zoals belastingrente en boete.

Bezwaar tegen naheffingsaanslag

Als je bezwaar hebt tegen het bedrag van de belasting of premies, heb je dat meestal ook tegen de overige elementen van de aanslag.

Met ingang van 1 januari 2023 geldt dat je niet meer afzonderlijk bezwaar hoeft te maken tegen al die elementen: een bezwaar tegen één element wordt opgevat als een bezwaar tegen alle elementen. Dit geldt ook als je eventueel beroep tegen de uitspraak op jouw bezwaar wilt instellen.

Rentestop bij naheffingsaanslag

Als je de Belastingdienst verzoekt om een naheffingsaanslag loonheffingen op te leggen, of als je een correctiebericht verzendt dat tot een naheffingsaanslag leidt, brengt de Belastingdienst jou in bepaalde situaties belastingrente in rekening. Zie Handboek Loonheffingen, paragraaf 14.5.1.

Soms duurt de behandeling van het verzoek langer dan gebruikelijk. Vanaf 1 januari 2023 berekent de Belastingdienst de belastingrente tot uiterlijk 10 weken na ontvangst van jouw, ook als de behandeltermijn langer is.

Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2023