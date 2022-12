Hoe maken we jongeren enthousiast voor de accountancy?

De accountancy kampt met grote personeelstekorten. Tegelijk kiezen steeds minder jongeren voor een accountancyopleiding. Hoe keren we het tij? Volgens Richard Knops AA moeten accountants een ander verhaal gaan vertellen.

Knops (38) is manager Accounting & Control bij HLB Witlox Van den Boomen en publiceert onder meer op Accountancy Vanmorgen over het vak. Hij maakt zich zorgen over het tekort aan accountants. Hij ziet een vreemde discrepantie: het beroep schreeuwt om medewerkers en de arbeidsvoorwaarden zijn goed, tegelijk worden maar heel weinig jongeren die aan de opleiding beginnen ook daadwerkelijk accountant.

Persoonlijk worden

‘Ik denk dat we het verkeerde verhaal vertellen,’ zegt Knops. ‘Als we voo rlichting geven op scholen gaat het over wat accountants doen. We vertellen over jaarrekeningen, fiscale zaken en controles. Maar dit zegt jongeren gewoon niets. Ze kunnen zich er weinig bij voorstellen. Deze verhalen inspireren niet. Wat ontbreekt zijn de persoonlijke drijfveren van accountants. Waarom werken wij in dit vak? Wat is de “why” die maakt dat wij elke morgen uit ons bed komen om naar kantoor te gaan?’

Puzzelen

Knops wil persoonlijke verhalen van accountants verzamelen en bundelen in een boekje voor middelbare scholieren. ‘Volgens Simon Sinek, bekend van de golden circle, kun je de “why” van jezelf vaak vinden in je kinderjaren. Wat vond je toen helemaal te gek? Waar kon je jezelf helemaal in verliezen? In mijn geval waren dat puzzels, escape rooms en computergames. Als ik hierover aan jongeren vertel, en vervolgens zeg dat ik in mijn werk ook een soort puzzels oplos, dan komt accountancy meteen in een heel ander licht te staan. Of neem Peter Schimmel. Hij haalde als kind al zijn speelgoed uit elkaar om te ontdekken hoe het allemaal werkte en gemaakt was. Nu is hij forensisch accountant en zoekt hij ook dingen tot de bodem uit. Dat is een heel ander verhaal dan aan een klas vertellen hoe je werkdag eruit ziet.’

LinkedIn

Op de besloten LinkedIn-groep ‘Waarom ben ik accountant’ (je moet door een lid uitgenodigd worden om zelf ook lid te kunnen worden) vraagt Knops aan collega’s om te vertellen waarom ze voor het vak hebben gekozen. Het valt hem op dat dit niet voor iedereen even makkelijk is. ‘Sommigen schrijven dat ze van cijfers houden, of dat een vriend accountant was, of dat het goed betaalt. Maar dat is niet de “why”, je innerlijke drijfveer. Als iemand zegt: “Ik werk in de accountancy om de familie-eer hoog te houden”, dan is dat veel persoonlijker. De persoon in kwestie nam het bedrijf van zijn vader over. Het motiveert hem te kunnen voortzetten wat zijn vader ooit is begonnen. Dan heb je het dus over een innerlijke drijfveer.’

Om accountants te laten nadenken over hun eigen innerlijke drijfveren en hoe je dit aansprekend onder woorden kunt brengen, heeft Knops een e-book geschreven. Het heet Waarom ben ik accountant en is te koop bij Kobo (€ 9,95).