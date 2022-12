JAN© introduceert solliciteren via hologram

JAN© Accountants en Adviseurs claimt als eerste organisatie in Nederland hologrammen in te zetten tijdens de sollicitatieprocedure. Donderdag worden ze voor het eerst gebruikt tijdens de ‘Sollicitatie To Go’.

Medewerkers van JAN© voeren tussen 7 uur ‘s ochtends en 6 uur ‘s avonds sollicitatiegesprekken op Station Zuid in Amsterdam. Voorbijgangers kunnen daar binnenlopen voor een ‘kort en krachtig’ gesprek. ‘Hierbij is de medewerker niet live aanwezig in de glazen container op het Gustav Mahlerplein, maar wordt er verbinding gemaakt via een hologram. Op het kantoor van JAN© in Schiphol-Rijk wordt de juiste gesprekspartner gezocht.’

Gesprek van vijf minuten

Het kantoor, de nummer 35 in de AV-top 50, onderstreept met de actie de eigen stelling dat solliciteren niet een langdradig, saai proces hoeft te zijn. ‘Door op een innovatieve manier het gesprek te faciliteren, zorgt Sollicitatie To Go voor een laagdrempelig eerste contactmoment. De geschatte gespreksduur zal ook maar vijf minuten zijn, waarbij de kennismaking het belangrijkst is. JAN© is de eerste in Nederland die deze innovatieve techniek inzet om sollicitaties toegankelijker te maken.’ Eerder dit jaar introduceerde het kantoor al omgekeerd solliciteren, waarbij potentiële kandidaten een cv en motivatievideo’s kregen te zien voor het eerste gesprek.