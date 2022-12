Rabobank verdacht in witwasonderzoek 

Het Openbaar Ministerie heeft de Rabobank op de korrel in een onderzoek naar schending van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Na ABN Amro en ING is Rabobank de derde grootbank die mogelijk een miljoenenboete wacht.

Toezichthouder DNB vindt dat banken veel te weinig doen om witwassen tegen te gaan. Al twee keer eerder leidde dat tot vervolging door het Openbaar Ministerie. ABN Amro kreeg vorig jaar een boete opgelegd van €480 mln. In 2018 schikte ING voor €775 mln met het OM nadat was vast komen te staan dat criminelen jarenlang rekeningen van de bank konden gebruiken om geld wit te wassen.

Geen verrassing

Ook Rabobank worstelt al jaren met de verplichtingen die de Wwft oplegt. Eerder startte de toezichthouder een punitief handhavingstraject. Daarvoor waren al vele waarschuwingen afgegeven en begin dit jaar werd een boete van een half miljoen opgelegd. In november 2021 waarschuwde DNB de bank uit Utrecht dat het meer moest doen. Dat het Openbaar Ministerie nu een onderzoek is gestart, komt dan ook niet als een verrassing. Voormalig Rabo-topman Wiebe Draijer hield daar begin 2022 in een gesprek met het Financieele Dagblad al rekening mee.

Extra geld

De Rabobank neemt de problemen serieus. De bank trok € 249 miljoen extra uit om de organisatie Wwft-proof te maken. Zo werd onder meer ingezet op het wegwerken van achterstanden bij het klantenonderzoek en het in de gaten houden van transacties. Topman Wiebe Draijer gaf destijds aan dat Rabobank ruim 6.000 mensen nodig heeft om het witwasdossier vlot te trekken. Inmiddels houden zich nu 6.400 mensen bezig met het Wwft-dossier. Er is onder meer een ‘KYC Academy’ opgezet waar 745 medewerkers zijn getraind. De totale kosten van anti-witwasactiviteiten zijn over de eerste helft van het jaar uitgekomen op € 294 miljoen.

Crime officer

Met de aanstelling van Philippe Vollot als chief financial economic crime officer‘ (CFECO) heeft Rabobank (per 1 oktober 2022), als een van de eerste banken in de wereld, klantonderzoek en witwascontrole verankert in het bestuur. DNB heeft de bank uit Utrecht tot december 2024 gegeven om het witwasbeleid op orde te krijgen. Het onderzoek van het OM en de Fiod gaat wel gewoon door. Inmiddels heeft de bank beleid waarbij geen nieuwe klanten worden aangenomen uit ‘kritische’ groepen, zoals professionele voetbalclubs. Hetzelfde geldt voor sectoren waar veel cash in omgaat.

Prijsafspraken

Eerder deze week werd bekend dat de Europese Commissie Rabobank en Deutsche Bank verdenkt van het maken van onderlinge geheime prijsafspraken tussen 2005 en 2016. Als in dat onderzoek de verdenking van de Europese Commissie wordt bevestigd, volgen mogelijk boetes. Die kunnen oplopen tot maximaal 10 procent van de wereldwijde jaaromzet van een onderneming. In het geval van Rabobank zou dat richting de 2 miljard euro kunnen gaan.