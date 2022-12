Vliegmaatschappijen gaan sneller betalen voor CO2-uitstoot

Vliegmaatschappijen raken al in 2026, en niet in 2027, hun gratis emissierechten voor CO2 kwijt. Daarover zijn onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement het eens geworden.

Het gaat om gratis emissierechten voor vluchten binnen Europa. Die worden versnel afgebouwd. De tussendoelen voor het afbouwen van de gratis rechten blijven wel hetzelfde, als de lidstaten en het voltallige parlement zoals verwacht definitief met het voorlopige akkoord instemmen. In 2024 is een kwart van de rechten niet langer kosteloos, een jaar later wordt dat de helft.

Luchtvaartmaatschappijen die meer duurzame brandstoffen gaan gebruiken, kunnen tot 2030 nog wel een reserve aanspreken van 20 miljoen aan gratis emissierechten. De EU wil voorkomen dat deze maatschappijen afstappen van de doorgaans duurdere synthetische en biokerosine.

Ryanair-topman Michael O’Leary ergert zich eraan dat het Europese beleid zich richt op vluchten binnen Europa. Hij wijst erop dat passagiers op langeafstandsvluchten verhoudingsgewijs amper milieuheffingen betalen, maar dat reizigers op kortere vluchten binnen Europa – ook in eilandstaten als Ierland, Malta en Cyprus waar vliegen eigenlijk de enige optie is – op extra kosten worden gejaagd. O’Leary noemt dit oneerlijk.

Veel andere sectoren die veel bijdragen aan klimaatverandering betalen al voor hun uitstoot. Door ook bij de luchtvaart hun CO2-uitstoot in rekening te brengen, hoopt Europa op duurdere tickets waardoor reizigers vaker voor de trein kiezen. Europa wil in 2050 klimaatneutraal zijn en op weg naar dat einddoel in 2030 de uitstoot met minstens 55 procent verminderen.