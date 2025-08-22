ANVR: vliegtaks volgend jaar met bijna 3 procent omhoog

De Nederlandse overheid maakt vliegen volgend jaar opnieuw duurder. De vliegbelasting gaat met 2,9 procent omhoog tot 30,25 euro per ticket, blijkt uit berekeningen van brancheorganisatie ANVR. De verhoging maakt deel uit van het Belastingplan 2026. Het huidige tarief bedraagt 29,40 euro.

De vliegbelasting wordt ieder jaar aangepast aan de prijsontwikkeling volgens een vaste formule. Nu de benodigde cijfers definitief zijn vastgesteld, kon de verhoging voor 2026 worden berekend. Volgens ANVR is het belangrijk om dit bedrag al vroegtijdig bekend te maken. “Zo kunnen luchtvaartmaatschappijen het meenemen bij het bepalen van hun tarieven voor 2026 en voorkomen we dat klanten en reisorganisatoren achteraf met naheffingen worden geconfronteerd, zoals in het verleden wel eens is gebeurd,” aldus adjunct-directeur Walter Schut.

De officiële publicatie van het tarief volgt meestal pas in december, terwijl de belasting al per 1 januari ingaat. “Voor luchtvaartmaatschappijen is dat natuurlijk veel te laat. Met deze vroegtijdige berekening helpen we ze een handje,” zegt Schut.

Voor 2027 zijn er plannen van het (demissionaire) kabinet om de vliegbelasting op langeafstandsvluchten fors te verhogen. Daarmee moet circa 248 miljoen euro extra worden opgehaald. Voor verre vluchten betekent dit naar verwachting een stijging van 50 tot 70 euro per ticket of zelfs meer, afhankelijk van de gekozen variant. De ANVR spreekt zich uit tegen deze plannen. De verwachting is dat de vliegtaks opnieuw onderwerp van gesprek zal zijn bij de formatie na de verkiezingen in oktober 2025.