Kris Douma herbenoemd als NBA-voorzitter

De ledenvergadering van de NBA heeft maandag in Utrecht ingestemd met ontwerpverordeningen over de beroepsreglementering en over de vergoeding van de voorzitter. Kris Douma werd bovendien met ruim 92 procent van de stemmen herbenoemd als NBA-voorzitter.

In totaal waren 142 stemgerechtigde leden bij de vergadering in het Media Plaza van de Jaarbeurs in Utrecht aanwezig. Daarnaast kon de ledenvergadering ook online worden gevolgd.

Tijdens de vergadering werd onder meer het Jaarplan 2023 van de NBA toegelicht. Dat plan kent twee speerpunten: de rol van de accountant rondom duurzaamheidsinformatie en de cultuur binnen het beroep.

Ontwerpverordeningen

Daarnaast stemde de vergadering in met een verordening gericht op het instellen van een nieuw belanghebbendenorgaan voor beroepsreglementering. Dat betekent dat bij het opstellen van beroepsregels in de toekomst ook stakeholders van buiten het beroep worden geraadpleegd, naast de rol van een College voor Beroepsreglementering met daarbij behorende subcommissies.

Ook een wijziging van de Verordening op de kostenvergoedingen werd met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Daarmee gaat de vergoeding voor de voorzitter omhoog. Daarover meldt de NBA: ‘De vergoeding voor de voorzitter moet meer in lijn zijn met het belang van het voorzitterschap, beter aansluiten op vergelijkbare organisaties en maken dat voor die voorzittersrol ook in de toekomst kandidaten te vinden zijn.’

Bron: NBA