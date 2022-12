Bewindvoerders kunnen met eHerkenning inloggen voor klanten

De Belastingdienst breidt de digitale dienstverlening uit voor professionele bewindvoerders. Zij kunnen voortaan voor hun klanten inloggen via eHerkenning op Mijn Belastingdienst.

Tot nu toe gebruikten professionele bewindvoerders soms de persoonlijke DigiD van hun klanten om te kunnen inloggen bij de Belastingdienst. Klanten kunnen echter geen machtiging afgeven, waardoor deze praktijk als onwenselijk werd beschouwd.

Inlogcheck

Inloggen op Mijn Belastingdienst betekent dat bewindvoerders documenten, zoals een inkomensverklaring of het definitieve aanslagformulier van de klant, meteen kunnen downloaden. Mogelijk kan dit binnenkort ook voor een voorschotbeschikking Toeslagen en het doorgeven van een verzamelinkomen voor Toeslagen. Het is niet nodig te wachten op fysieke poststukken.

Registreren

Om gebruik te maken van eHerkenning is het noodzakelijk dat bewindvoerders goed zijn geregistreerd in het register Toezicht van de Rechtspraak. De Belastingdienst wil eHerkenning ook beschikbaar maken voor niet-professionele bewindvoerders. De rechtspraak werkt daarom hard aan het voor die groep mogelijk maken om zich in te schrijven in het register van Toezicht van de Rechtspraak. Verder is het de ambitie van de Belastingdienst om ook de portalen Mijn toeslagen en Mijn Belastingdienst Zakelijk geschikt te maken voor eHerkenning.