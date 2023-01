CROP verhuist van Nieuwegein naar Utrecht

CROP accountants & adviseurs in Nieuwegein is met ingang van 2 januari 2023 verhuisd naar ‘Gebouw Avenue’ aan de Europalaan 40 in Utrecht. Met de verhuizing naar deze ruime, duurzame en goed bereikbare locatie is CROP Utrecht klaar voor de toekomst, meldt het accountantskantoor.

Daan van Randwijk, partner accountancy bij CROP in Utrecht: “We wilden graag een plek waar mensen goed kunnen samenwerken en waar ruimte is om je in stilte terug te kunnen trekken. Met de verhuizing naar dit nieuwe pand creëren we een fijne werk- en ontmoetingsplek voor onze huidige én toekomstige collega’s. We hebben ons best gedaan om een huiselijke en warme sfeer in het kantoor te brengen, waar medewerkers en klanten zich op hun gemak voelen. Ik ben van mening dat we daarin geslaagd zijn!”

Guido van Aarle, partner tax bij CROP in Utrecht: “Met de verhuizing naar deze centraal gelegen en goed bereikbare locatie in Utrecht zijn we aantrekkelijker voor (toekomstige) medewerkers die willen werken bij een ondernemende en op de mensgerichte organisatie als CROP. Daarnaast denken we onze klanten, veelal in de omgeving van Utrecht, hier vandaan nog beter van dienst te kunnen zijn.”

Zoektocht naar nieuw kantoorpand

De dienstverlening van CROP bestaat uit accountancy & advies, tax & legal, corporate finance, HRM & payroll, IT audit en interim services. In totaal werken ongeveer 300 medewerkers nauw samen verdeeld over vijf vestigingen in Nederland: Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en voorheen Nieuwegein. Tijdens de zoektocht naar een nieuw kantoorpand voor de vestiging in Nieuwegein was de ligging heel belangrijk. De wens was een locatie te vinden die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, voldoende parkeergelegenheid biedt voor klanten en medewerkers en waar de organisatie voorlopig vooruit kan. Dit pand ligt op een strategische locatie tussen de snelweg en het historische centrum van Utrecht, heeft Energielabel A en er is een comfortabele en gezonde werkomgeving gecreëerd. Met de beschikking over alle faciliteiten en volledig vernieuwde installaties is CROP Utrecht klaar voor een duurzame toekomst.