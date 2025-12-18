CROP onthoudt zich van oordeel over jaarrekening Vitesse

Bij zijn eerste beoordeling van de jaarrekening van voetbalclub Vitesse onthoudt CROP zich van een oordeel. De accountant vindt de toekomst van de club nog altijd te onzeker. Het is voor het derde jaar op rij dat een accountant geen oordeel durft te geven over de jaarrekening van de Arnhemmers.

Vitesse presenteerde woensdag de jaarrekening van het seizoen 2024/25. De Arnhemmers noteerden een nettoverlies van 3,7 miljoen euro waar dat een seizoen eerder nog 11,8 miljoen was. De voetbalclub heeft flink in de kosten gesneden, onderdeel van het plan van aanpak dat Vitesse weer gezond moet maken. De club degradeerde vorig jaar wegens forse puntenaftrek naar de Keuken Kampioendivisie, waardoor de omzet met 4,5 miljoen euro daalde.

Dreigend einde

Deze zomer dreigde er een einde te komen aan profvoetbal in Arnhem. De KNVB trok de licentie van Vitesse in en de rechter gaf daarvoor toestemming. In hoger beroep kregen de Arnhemmers echter gelijk waardoor de club alsnog in de Keuken Kampioen Divisie kon uitkomen. Eind oktober ging de KNVB echter in cassatie bij de Hoge Raad.

Onzekerheden

Die cassatie is een van de redenen dat de nieuwe accountant CROP geen oordeel wil uitspreken over de jaarrekening. De controleverklaring stelt dat men niet in staat is geweest voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop een oordeel te baseren. Accountant M.G.A. Caubo RA schrijft dat Vitesse garantstellingen heeft gekregen van particulieren onder de opschortende voorwaarde van behoud van de licentie. Ook moet de KNVB akkoord gaan met aandelenoverdracht (aan Sterkhouders BV). ‘Deze condities duiden op het bestaan van een materiële onzekerheid over de continuïteit van het geheel van werkzaamheden van de vennootschap’.

Ook zijn er veel wisselingen geweest aan de top van Vitesse. CROP heeft niet kunnen vaststellen of er nog eventuele rechten en verplichtingen bestaan of voortkomen uit het verleden die niet in de jaarrekening zijn opgenomen.

Exit BDO

CROP nam dit jaar het stokje over van BDO, dat door klant Vitesse in problemen geraakte. De accountant kreeg in 2024 van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een boete van €1,3 miljoen vanwege het nalaten van het melden van ongebruikelijke transacties ter waarde van €6,2 miljoen. (De boete is aangevochten bij de rechter, nog geen uitspraak). De accountant leverde haar contract met Vitesse in, nadat het zich in 2023 en 2024 van een oordeel had onthouden. De laatste goedgekeurde jaarrekening van Vitesse betreft boekjaar 2021-2022.

Download hier het jaarverslag van Vitesse.