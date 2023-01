Auto-import vermomd als schroothandel: tweeënhalf jaar cel voor grootschalige carrouselfraude

De rechtbank in Zwolle heeft een 46-jarige man tot een gevangenisstraf van 30 maanden veroordeeld. Hij heeft bij twee bedrijven leiding gegeven aan het ontduiken van omzetbelasting door op papier in schroot en metalen te handelen, terwijl in werkelijkheid auto’s werden verhandeld.

Hij heeft zich schuldig gemaakt aan grootschalige belastingfraude door meerdere jaren feitelijk leiding te geven aan het doen van onjuiste en onvolledige aangiften omzetbelasting door twee bedrijven en het valselijk opmaken van de bedrijfsadministratie van één van deze bedrijven.De fraude verliep via een btw-carrousel waarin de veroordeelde man ‘in meerdere schakels van de handelsketen’ een leidende rol had. ‘Binnen deze carrousel werd door de verdachte een fictieve handelsstroom in metalen en schroot vormgegeven door gebruik te maken van onder andere valse facturen. De btw-fraude heeft ertoe geleid dat er door de twee bedrijven te weinig btw werd afgedragen en door één van de twee bedrijven ten onrechte meer voorbelasting werd geclaimd dan waar de onderneming recht op had.’

Duits informatieverzoek

De fiscus kwam de fraude eind 2018 op het spoor door een informatieverzoek vanuit Duitsland met betrekking tot de aankoop van personenauto’s door een van de bedrijven waar de man de leiding had. In augustus van dat jaar waren er 22 auto’s aangeschaft voor € 10.800 per stuk. Het viel de Duitse fiscus op dat tussen de administratieve stukken ook een uittreksel uit de Kamer van Koophandel zat van een ander bedrijf, en een kopie van het rijbewijs van de verdachte, die tevens directeur en enig aandeelhouder was van dat andere bedrijf. Onderzoek leidde tot het vermoeden dat sprake was van btw-carrouselfraude.

Auto’s gekocht in buitenland

Hoewel het bedrijf te boek stond als groothandel in schroot, werden er in werkelijkheid auto’s (tegen nultarief) gekocht in andere EU-lidstaten en vervolgens doorverkocht onder de inkoopprijs met berekening van btw. De facturen daarvoor ontbraken in de administratie van zowel in- als verkopend bedrijf. ‘Door het bedrijf werd gehandeld in auto’s, terwijl zij deze handel niet verantwoordde in haar administratie.’ In plaats daarvan werd in de administratie opgenomen dat er metalen en schroot werden in- en verkocht. ‘[Het bedrijf] heeft daarmee ten onrechte gebruik gemaakt van de verleggingsregeling.’ In totaal is er bijna 1,3 miljoen euro te weinig omzetbelasting afgedragen.

‘Vriend van de directeur’

De verdachte verklaarde bij de Fiod dat hij ‘niet echt’ voor het bedrijf werkte, maar dat de directeur een vriend van hem was. Hij stelde ook nooit in het buitenland auto’s te hebben gekocht, al was hij wel met de directeur ‘op pad geweest’, waarbij ook autobedrijven zijn bezocht. Hij ontkende niet een volmacht getekend te hebben, maar stelt die nooit te hebben gebruikt. Hij zou wel hebben bemiddeld tussen het bedrijf van zijn vriend en een autobedrijf waaraan diverse auto’s zijn verkocht.

Maar de bewijzen spreken dat tegen; zo heeft een medewerker van een Duits bedrijf verklaard dat de verdachte als directeur van het bewuste bedrijf optrad en auto’s inkocht. Diverse andere getuigen hebben verklaard dat de verdachte namens een ander bedrijf auto’s verkocht aan Nederlandse autodealers. Onderzoek van de Fiod toont bovendien aan dat facturen voor de levering van schroot uit Duitsland, Spanje en Italië in werkelijkheid betrekking hadden op de handel in auto’s, ‘aangezien de bedragen van de betalingen aan de buitenlandse autoleveranciers (nagenoeg) gelijk waren aan de bedragen die op de aangetroffen facturen aan [bedrijf 1] stonden’.

Actief leiding gegeven

De verdachte heeft aan de boekhouder van een van de betrokken bedrijven aangegeven dat hij auto’s heeft verkocht aan verschillende afnemers en de boekhouder de opdracht gegeven om de facturen op te maken die in de administratie van het verkopende bedrijf terechtkwamen. ‘De rechtbank is van oordeel dat deze facturen opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken gaven en geen enkel ander doel hadden dan het faciliteren van het goederen- en betalingsverkeer tussen de schakels van de handelsketen, waarbinnen de btw-carrouselfraude is gepleegd.’ Dat andere personen bij de fraude betrokken waren, acht de rechter niet bewezen; de verdachte gaf zelf actief leiding aan de door het inkopende bedrijf gepleegde fraude. Ook bij een medeverdacht bedrijf stond de man aan het roer van het opzettelijk te weinig afdragen van ruim 350.000 euro aan omzetbelasting.

De verdachte heeft een spilfunctie vervuld binnen de btw-carrousel en heeft de schuld geprobeerd af te schuiven op anderen. Bovendien is hij in 2020 in Duitsland al veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar en vijf maanden met een proeftijd van drie jaren voor belastingfraude. De rechter oordeelt daarom een gevangenisstraf van 32 maanden als passend, maar vermindert die termijn met twee maanden vanwege de overschrijding van de redelijke termijn.

Rechtbank Overijssel, 29 december 2022