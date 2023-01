Werkgevers blijven waarde hechten aan sollicitatiegesprek

Slechts 6% van de ondervraagde werkgevers heeft in 2022 open hiring ingezet als wervingsmethode. Daarnaast vindt 78% van de werkgevers open hiring geen geschikte methode om nieuw personeel te werven voor hun organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van UWV onder 4500 werkgevers. Vooral werkgevers uit sectoren waar diploma’s en certificaten nodig zijn zien in open hiring geen methode om hun vacatures te vervullen. In andere sectoren wordt open hiring wel, maar mondjesmaat ingezet.

Open hiring

Open hiring is een wervingsmethode waarin personeel wordt aangenomen zonder sollicitatieprocedure. Mensen die werk zoeken kunnen zich gewoon melden voor een vacature en kunnen, zodra er een plek vrij is en zij bovenaan de lijst staan, gelijk beginnen. Met open hiring krijgt iedereen een kans op de baan. Ook mensen zonder diploma’s, ervaring of met een afstand tot de arbeidsmarkt die normaal misschien niet door de sollicitatieprocedure zouden komen.

Amper gebruik van open hiring

Open hiring wordt echter nog niet breed ingezet op de Nederlandse arbeidsmarkt. Slechts 6% van de werkgevers geeft aan in het afgelopen jaar open hiring te hebben ingezet als wervingsmethode. Ook geeft 78% van de werkgevers aan open hiring geen geschikte wervingsmethode te vinden voor de eigen organisatie. Toch staan een aantal werkgevers er wel voor open. “We zien wel dat werkgevers die te maken hebben met moeilijk vervulbare vacatures sneller bereid zijn om open hiring in te zetten om personeel te werven”, aldus Jena de Wit, arbeidsmarktadviseur van UWV.

Verschillen tussen sectoren

De bereidheid tot het inzetten van open hiring hangt deels af van de sector. Zo zien werkgevers in sectoren waar diploma’s of certificaten belangrijk, of zelfs wettelijk verplicht zijn, open hiring als niet geschikt. Het gaat om werkgevers in de gezondheidszorg, financiële instellingen en het onderwijs. Open hiring wordt wel al ingezet in sectoren waar diploma’s minder van belang zijn, of waar de juiste kwalificaties met een korte cursus of met een leerwerktraject te leren zijn. Zo wordt open hiring ingezet voor functies in de horeca, techniek en transport & logistiek. Het gaat dan om functies als medewerkers bediening, afwassers en keukenhulpen, monteurs, bezorgers en heftruckchauffeurs.

Werkgevers staan er wel voor open

16% van de werkgevers zet nu open hiring nog niet in, maar ziet hiervoor wel mogelijkheden voor hun organisatie. Het gaat daarbij vooral om werkgevers in de sectoren zoals de detailhandel, industrie, horeca en de transport & logistiek. Jena de Wit: “Breder kijken dan naar het traditionele CV kan helpen in de zoektocht naar nieuwe werknemers op een krappe arbeidsmarkt. open hiring is zo’n manier om breder te kijken. We zien nu dat het vooral ingezet wordt voor functies waarvoor geen of weinig instroomeisen worden gesteld, waarbij werkzoekenden via learning on the job aan de slag kunnen of voor functies waarvoor een leerwerktraject mogelijk is om toch de gevraagde diploma’s te kunnen behalen. Maar het wordt nog niet breed ingezet. Terwijl het wel een oplossing kan zijn voor het vinden van mensen op deze krappe arbeidsmarkt. Mogelijk heeft dit ook te maken met de onbekendheid met deze relatief nieuwe manier van werven.”