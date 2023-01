Drukte houdt aan bij helpdesk NBA

De NBA Helpdesk heeft afgelopen jaar bijna de helft minder telefonische vragen gekregen dan in 2021. Vergeleken met de jaren vóór corona is er echter nog altijd sprake van een toename met 50 procent.

Bij de helpdesk ging 2.516 keer de telefoon in 2022, veel minder dan de 4.765 keer uit 2021. Ten opzichte van 2019 (1.669 keer) is er echter een toename van meer dan 50 procent. De inhoud en toepassing van de diverse steunmaatregelen waren in 2020 en 2021 goed voor de meeste vragen en dat was ook vorig jaar het geval.

Online vragen

Online is het beeld hetzelfde. Er werden vis de NBA-site 1.836 vragen gesteld: bijna duizend minder dan in 2021, maar meer dan het dubbele van de 889 vragen die 2019 had opgeleverd. ‘Ook deze vragen gingen voor het merendeel over de NOW-regelingen en de TVL. Daarnaast kwamen veel vragen binnen die betrekking hadden op Audit & overige assurance en Accounting. Voorbeelden van veelgestelde vragen zijn de waardering van een deelneming bij een overname, hoe moet worden omgegaan met een geconstateerde fout in de gecontroleerde jaarrekening en wat voor type opdracht een fusieverklaring is.’

De NBA geeft aan dat de doelstelling is dat telefonische vragen altijd binnen een dag worden beantwoord en vragen via de website binnen vijf werkdagen. ‘In verband met de grote hoeveelheid vragen en een vacature lukt het op dit moment niet om altijd binnen een dag te reageren.’