Poll: meeste accountants zitten niet te wachten op private equity

Private investeerders hebben hun oog laten vallen op accountantskantoren. BHB Dullemond voorspelt zelfs een invasie van private equity in de markt. De lezers van Accountancy Vanmorgen zitten daar niet echt op te wachten, blijkt uit de poll van afgelopen week.

Fusie- en overnameadviseur BHB Dullemond voorziet een transformatieslag in de branche, waar een toenemend belang van private-equitybedrijven onderdeel van is. ‘Private equity is al jaren geïnteresseerd in het accountantsberoep omdat het een recessiebestendige en goed voorspelbare business is.’ Bovendien groeit het aantal te koop staande accountantskantoren.

Driekwart eens met voorspelling

‘Fusie- en overnameadviseur BHB Dullemond verwacht de komende jaren een ware invasie van private-equitybedrijven in de accountancy. Denk jij dat ook?’ vroegen we onze bezoekers. De overgrote meerderheid antwoordde met ‘ja’: 75 procent van de stemmers. Maar de meesten van hen staan er niet bij te springen: 40 procent van alle stemmen ging naar ‘ja, geen goede ontwikkeling’. Bovendien reageerde 21 procent met ‘nee, en dat is maar goed ook’. In totaal hebben ruim zes op de tien professionals in de branche dus weinig trek in de entree van private equity. De antwoordoptie ‘nee, en dat vind ik jammer’, trok geen enkele stem.

60 tot 80 procent vindt het geen goede zaak

Op LinkedIn werd dezelfde vraag gesteld en daar zijn de stemmers wat minder overtuigd van de voorspelde invasie: 62 procent antwoordde met ‘ja’. Het sentiment is er nog een stuk negatiever dan onder de website-stemmers: in totaal vindt 80 procent de komst van private equity geen goede zaak. 47 procent is ervan overtuigd dat de invasie er komt, maar vindt dat geen goede zaak en 33 procent is niet overtuigd, maar zou het wegblijven van investeerders toejuichen. Slechts 20 procent van de LinkedIn-stemmers is wel in voor meer private equity-belang in de branche; op de website ziet 33 procent de komst van branchevreemde investeerders wel zitten.