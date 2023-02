Adviesbedrijf voorziet ‘invasie’ van private equity in accountancy

Fusie- en overnameadviseur BHB Dullemond denkt dat er de komende jaren een ware invasie komt van private-equitybedrijven die belangen nemen in administratie- en accountantskantoren. ‘Met de komst van private equity is er een start gemaakt met een belangrijke transformatieslag.’

De Jong & Laan had afgelopen jaar de primeur door met Waterland als eerste accountantskantoor een private investeerder aan te trekken. Dat is nog maar het begin van een veel grotere beweging, aldus BHB Dullemond, want private equity heeft zijn oog al langer laten vallen op de branche. ‘De laatste jaren kwam er een nieuw gezicht aan de onderhandelingstafel: de private-equityfirma. Private equity is al jaren geïnteresseerd in het accountantsberoep omdat het een recessiebestendige en goed voorspelbare business is’, zegt Jorg Quapp, partner bij BHB Dullemond overnames en advies.

De interesse van investeerders was vijftien jaar geleden al gewekt, maar er kwam een kink in de kabel: ‘Doordat vlak daarna de grote recessie van 2008 uitbrak, werden de investeringen niet doorgezet. In 2012 kwam er een tweede poging, maar toen had de accountancymarkt nog niet zoveel kapitaal nodig als nu. Door de groeipotentie, de innovatiemogelijkheden en de huidige investeringsbehoeften van accountants- en administratiekantoren is consolidatie de afgelopen twee jaar in een stroomversnelling geraakt.’

Sterk gevoel voor ethiek

Accountantsbedrijven zijn interessant omdat het vaak organisaties zijn met een goed gespreid en loyaal klantenbestand waardoor het risicoprofiel aantrekkelijk is, aldus Quapp. ‘Ook beschikken de bedrijven over een positieve cashflow. Verder zien private-equitypartijen accountants als betrouwbare personen met een hoge integriteit en een sterk gevoel voor ethiek. Private-equitypartijen zien veel groeimogelijkheden binnen deze sector. Goede implementatie van beschikbare technologieën maakt het mogelijk betere en efficiëntere verwerking aan te bieden. Ook maakt technologie het mogelijk op een schaalbare manier adviesdiensten aan te bieden met behulp van data. Accountants- en administratiekantoren zijn hier uitstekend voor gepositioneerd vanwege hun positie als ‘trusted advisor’ en de toegang tot informatie van de klant.’

De strategie van private equity is buy and build: een belang nemen in een groot kantoor, dat vervolgens als platform dient voor de overname van andere, kleinere kantoren. ‘Na een bepaalde periode – meestal vijf tot zeven jaar, maar soms ook langer – wordt de investering te gelde gemaakt door middel van een verkoop of beursgang.’

Talent binden

Private equity kan ook een rol spelen in het aantrekken en aan boord houden van talent, denkt BHB Dullemond. ‘Het partnermodel, dat gebaseerd is op goodwillbetaling bij in- en uittreding en met name in het voordeel is van senior partners, biedt jongeren weinig financiële zekerheid voor de langere termijn. Ook maakt het dat zittende partners een financiële prikkel hebben het partnerinkomen op korte termijn te maximaliseren, ten nadele van investeringen die een bijdrage leveren aan waardecreatie op langere termijn.’ Bij private equity is het uitgangspunt een aandelenpakket met een waardevermeerdering als doelstelling. ‘Middels overnames van andere kantoren zal de ondernemingswaarde van het kantoor sterker dan gemiddeld stijgen. Omdat aandelen makkelijker liquide te maken zijn, is het voor jonge professionals veel aantrekkelijker en gemakkelijker aandeelhouder te worden.’

Meer kantoren te koop

Het aanbod voor investeerders groeit, aldus BHB Dullemond: het aantal te koop staande accountantskantoren neemt door de vergrijzing toe. ‘Vanwege uitdagingen als het personeelstekort, digitalisering en de steeds hogere vaktechnische kwaliteitseisen, zijn er in toenemende mate eigenaren van kantoren die al op relatief jonge leeftijd overwegen hun kantoor te verkopen en/of overwegen zich aan te sluiten bij een platformorganisatie. Voor eigenaren die tegen de pensioenleeftijd aanzitten, maar ook voor jonge ondernemers, zijn er diverse financiële mogelijkheden voor een samenwerking met of verkoop aan een platformorganisatie.’

Snel uitbreiding bij PIA Nederland

In een zogeheten sectorvisie geeft BHB Dullemond voorbeelden uit het buitenland, waarvan er twee een link hebben met Nederland.

De Belgische PIA Group, sinds 2019 mede in handen van heeft investeringsfonds Baltisse, is sinds die deelname verdrievoudigd en is nu goed voor ruim 800 medewerkers en vijftig kantoren met een gezamenlijke omzet van 85 miljoen euro. In oktober werd een joint venture gestart met Brouwers Accountants. ‘PIA Group geeft aan binnen de Nederlandse accountancymarkt al met een fors aantal kantoren tussen de 20 en 100 medewerkers in gesprek te zijn en verwacht dat er op korte termijn al kantoren bij komen.’ Het andere voorbeeld is ETL Global, dat sinds 2016 in Nederland actief is en inmiddels 27 vestigingen telt.