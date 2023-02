Aanpassingen aan subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Minister Adriaansens (EZK) heeft onlangs in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de recente ontwikkelingen van de subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-ondernemingen. De TEK is aangepast. Het voorschotpercentage van de maximale tegemoetkoming is bijgesteld van 60% naar 50%. Verder zijn de definitieve modelprijzen 2022 voor gas en elektriciteit bekend. De regeling opent naar verwachting het eerste kwartaal van 2023. De Europese Commissie moet de regeling nog goedkeuren.

Energiekosten minimaal 7% van uw omzet?

De TEK is voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen (de energie-intensiteitseis). Dit wordt door de RVO berekend met de modelprijzen 2022 voor gas en elektriciteit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de definitieve modelprijzen 2022 bekendgemaakt. Voor gas is deze gesteld op € 2,41. Voor elektriciteit op € 0,59. Met deze definitieve modelprijzen, de omzet en het werkelijke energieverbruik, kun je alvast een inschatting maken of je aan de energie-intensiteitseis voldoet. Alleen dan kom je in aanmerking voor TEK-vergoeding.

Voorschot 50%

De minister heeft besloten om het voorschot van 60% van de maximale tegemoetkoming te verlagen naar 50%. Dit komt door de nieuwe ontwikkelingen op de energiemarkt. De energieprijzen zijn niet stabiel en blijven niet vanzelfsprekend hoog. De minister wil voorkomen dat een voorschot hoger is dan de definitieve subsidie. In dat geval moet er namelijk (een deel van) het voorschot worden terugbetaald.

Open voor aanvragen

De regeling wordt op dit moment definitief uitgewerkt en daarna voorgesteld aan de Europese Commissie die het moet goedkeuren. Vóór deze goedkeuring publiceert het kabinet de tekst van de regeling al wel in de Staatscourant. Zodra de definitieve openingsdatum bekend is, bericht de RVO dit op de eigen website.

Kamerbrief over stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)