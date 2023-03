Roep om indexatie controlegrens klinkt binnen accountancy steeds luider

Binnen de accountancy wordt er tegenwoordig regelmatig over gemopperd: de grenzen waarmee wordt bepaald of een onderneming controleplichtig is worden al jarenlang niet aangepast. Als gevolg van de forse inflatie van de afgelopen jaren hebben daardoor bij gelijkblijvende economische activiteit steeds meer ondernemingen accountantscontrole nodig. In combinatie met de toenemende regeldruk en afname van accountants(organisaties) lijkt dat een steeds groter probleem te gaan worden. Bovendien kun je je afvragen wat de meerwaarde is van zo’n uitbreiding van de controleplichtige groep bedrijven, als de activiteit van die bedrijven niet wezenlijk verandert. Hoog tijd voor aanpassing, lijkt het.

Veel bijval

Dat het onderwerp leeft binnen de accountancy blijkt wel uit een post op LinkedIn van zelfstandig compliance professional Arnout van Kempen over het onderwerp. De bijdrage van Van Kempen krijgt vrijdag binnen enkele uren meteen erg veel bijval van accountants en andere binnen de accountancy werkzame personen.

Simpele oplossing

De oplossing van het door hem geschetste probleem ligt wat Van Kempen betreft niet in het vergroten van de capaciteit van de accountantssector, schrijft hij op LinkedIn. ‘Innovatie blijft daar al een eeuwigheid achter bij wat nodig is, de instroom is te laag en de uitstroom te hoog, en niemand komt met een goede oplossing.’ Wel ziet hij ‘een vrij simpele oplossing, minder radicaal dan ik zou wensen (afschaffen controleplicht) en daardoor juist eenvoudig uitvoerbaar: verhoog de grenzen van de controleplicht.’ De politiek zou eenvoudig de controlegrenzen moeten kunnen aanpassen en op die manier het probleem kunnen oplossen.

Actie NBA

Op LinkedIn melden verschillende betrokkenen bij de NBA dat de beroepsorganisatie het probleem ook al heeft gesignaleerd en actie onderneemt. Zo meldt NBA-bestuurslid Aleks Kayhan vrijdag: ‘Het goede nieuws is dat dit al een tijdje geleden ons (de NBA) ook opgevallen is en we als NBA het gesprek erover hebben in Europa voor het verhogen van de controlegrenzen in lijn met een inflatiecorrectie in het kader van proportionaliteit. Een officieel NBA standpunt zal vandaag of een dezer dagen op de NBA website komen. Dus mooi dat we aligned zijn qua minds !’ Ook is in de NBA-community al een poll over het onderwerp online gezet.