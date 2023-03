VU doet onderzoek naar beïnvloeding bij fiscaal recht

De VU onderzoekt of de academische onafhankelijkheid van afstudeerrichting indirecte belastingen van de master fiscaal recht voldoende is gewaarborgd. Uit een artikel van Follow The Money zou blijken dat de sponsors van de studie, een aantal Zuidasbedrijven en de Belastingdienst, invloed hebben op de inhoud van de studie en de benoeming van de docenten.

FTM publiceerde op 21 maart een artikel waarin stond dat zes grote Zuidaskantoren en de Belastingdienst sinds 2008 grote invloed uitoefenen op het onderwijs van het ‘Accent Indirecte Belastingen’, een afstudeerrichting bij fiscaal recht aan de universiteiten van Maastricht en Tilburg en de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2016 doet ook de Universiteit Leiden mee. Uit documenten die Follow the Money kreeg van de Universiteit Maastricht zou blijken dat sponsoren meebeslissen over de aanstelling van hoogleraren en docenten, de inhoud van het onderwijs en de inhoud van een studieboek. Sponsoren sturen daarnaast aan op het monitoren van studenten (er zou een databank zijn waarin gegevens van alumni worden bijgehouden, wat in strijd zou zijn met de privacywet) en het organiseren van borrels door de universiteiten. De Leidse universiteit laat naar aanleiding van vragen van Follow the Money weten de relatie met het samenwerkingsverband te heroverwegen.

Academische onafhankelijkheid

Minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf heeft een gesprek met de betrokken universiteiten aangevraagd. Hij zegt niet principieel tegen sterk beroepsgerichte opleidingen te zijn, maar wel te hechten aan de academische vrijheid en onafhankelijkheid. De VU heeft zich er altijd op voor laten staan samen te werken met deskundigen in het veld. ‘Transparantie over de maatschappelijke rollen van hoogleraren en docenten en academische onafhankelijkheid zijn voor de VU daarin een absolute voorwaarde’, laat ze in een reactie aan studentenblad Ad Valvas weten.