26 leerstoelen fiscaliteit extern gefinancierd

Uit een overzicht van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf blijkt dat 26 leerstoelen op gebied van fiscaliteit worden betaald met extern geld. In zes gevallen betaalt de Belastingdienst. Welke hoogleraren accountancy met privaat geld worden gefinancierd, blijkt mogelijk dit najaar.

In 2021 ontstond ophef toen bleek dat hoogleraren fiscaliteit en accountancy bijbanen hadden bij commerciële bedrijven. In sommige gevallen werd hun hele salaris door een externe private partij betaald. Eind vorig jaar kwam minister Robbert Dijkgraaf met een lijst van 26 leerstoelen fiscaliteit, die door derden worden gefinancierd. Tot de financiers behoren stichtingen, Big 4-kantoren (PwC, EY, KPMG Meijburg), Aegon en de Belastingdienst.

263 leerstoelen

De 26 leerstoelen maken deel uit van een lijst van in totaal 263 leerstoelen die worden gefinancierd met geld dat niet uit de onderwijsbegroting komt. Tot de financiers behoren onder meer Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies, maar ook van instanties als statistiekbureau CBS, het Sociaal-Cultureel Planbureau, de Raad voor de rechtspraak en het RIVM. Verder komt er financiering van allerlei stichtingen en musea, zoals Herinneringscentrum Westerbork, het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en het Nationaal Museum van Wereldculturen.

Bijzonder hoogleraren

Dit overzicht betreft nog niet de ‘bijzonder hoogleraren’, die bijvoorbeeld financiering van het bedrijfsleven krijgen. ‘Een overzicht per instelling van bijzonder hoogleraren en financieringsbronnen is op dit moment nog niet compleet’, staat in een brief van de universiteiten aan minister Dijkgraaf. Uit de brief blijkt dat het nog niet vaststaat of deze informatie wel echt openbaar kan worden gemaakt. Als het goed is, komen universiteiten dit najaar met een landelijk register van nevenfuncties van hoogleraren.

Geen namen

Ook op de lijst van 26 fiscale leerstoelen staan geen persoonsnamen. De informatie beperkt zich tot de mededeling dat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam een hoogleraar Financial Accounting werkt die volledig in dienst is van Ernst & Young Accountants en twee dagen per week aan de universiteit werkt. Tilburg University heeft leerstoelen die betaald worden door KPMG en PricewaterhouseCoopers. De leerstoel Tax & Technology komt voor rekening van de Belastingdienst en “private partijen”. Aegon financiert een leerstoel fiscaal pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.