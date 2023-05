Brits onderzoek: 1 op 5 jonge accountants lijdt onder alcoholgebruik

Eén op de vijf jonge Britse accountants zegt dat alcohol hun leven negatief heeft beïnvloed. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsvereniging Caba. Van de totale beroepsgroep heeft één op de elf last van zijn of haar alcoholconsumptie.

Het onderzoek onder 1.919 accountants blijkt dat een kwart regelmatig alcohol drinkt om zijn of haar stemming te verbeteren. Zestig procent zegt regelmatig de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid alcohol te overschrijden, waarbij bijna één op de tien (9%) dit dagelijks zegt te doen. Twintig procent van de respondenten gaf toe soms zoveel te drinken dat men de avond ervoor niet meer kon herinneren. Dit gebeurt het meest bij Britse accountants tot 30 jaar. Van hen zegt 15% minstens één keer per maand een black-out door alcohol te hebben. Een kwart van de accountants meldt dat een vriend, familielid of arts zich zorgen maakt over hun drinkgewoonten.

Gokken en drugs

In de studie is ook gekeken naar andere vormen van verslaving, zoals gokken en drugsgebruik. Eén op de vijftig (2%) respondenten gokt regelmatig. Van hen doet bijna twee derde (63%) dit ten minste één keer per week. Bij één op de zes accountants die regelmatig gokken, leidt dit tot zorgen over de financiën. Slechts één procent van de Britse accountants zegt recreatieve drugs te gebruiken om de eigen stemming te verbeteren. Opvallend is dat bijna één op de tien accountants zegt een collega wel eens drugs te hebben zien gebruiken. Onder jonge accountants is dit één op zeven.

Gemiddelde

Volgens schattingen drinken circa 7,4 mln Britten meer dan goed voor hen is. Op een beroepsbevolking van circa 40 mln komt dit neer op een kleine twintig procent. Jonge accountants zijn dus geen uitzondering op het Britse gemiddelde. Oudere accountants zijn aanzienlijk positiever over de kwalijke effecten van hun alcoholconsumptie, maar dit zegt uiteraard weinig alles over de werkelijke impact van drank op hun leven.