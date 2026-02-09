NBA en BFT vernieuwen samenwerking

De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben in januari hun samenwerking in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vernieuwd.

Dankzij de afspraken kan de Raad voor Toezicht van de NBA de Wwft-toetsingen onderdeel maken van de periodieke kwaliteitsbeoordeling bij accountantskantoren en accountantsafdelingen. Zo worden toezicht en kwaliteitsborging op een samenhangende en efficiënte manier met elkaar verbonden, aldus beide organisaties. “Met het bekrachtigen van het vernieuwde toetsingsarrangement zetten NBA en BFT een volgende stap in het versterken van de integriteit van het financiële stelsel.”

De samenwerking tussen BFT en NBA loopt inmiddels drie jaar en in die periode zijn volgens beide stappen gezet in het bevorderen van de naleving en bewustwording binnen het accountantsberoep.

Past bij poortwachtersrol

“De samenwerking met BFT past bij de rol van de accountant als poortwachter en de rol van de accountant in het maatschappelijk verkeer”, aldus Liane Vlaskamp, algemeen directeur van de NBA. BFT-directeur Yolanda de Groot benadrukt het belang van de samenwerking. “De afspraken in deze overeenkomst geven ons de mogelijkheid om zowel de naleving van de Wwft als de kwaliteit van de beroepsuitoefening door NBA-leden verder te versterken.”