Newtone bundelt krachten met Belgisch Bofidi

Met het naar eigen zeggen strategische partnerschap ontstaat een internationale organisatie met een gecombineerde omzet van € 230 miljoen en ruim 1.500 medewerkers, verdeeld over 20 vestigingen in de Benelux. Newtone, het fusieresultaat van Koenen en Co, HLB Witlox Van den Boomen en PKF Wallast, en PKF Bofidi wijzen naar de consolidatiegolf in de markt. “Om autonoom te blijven opereren en groei te blijven stimuleren, investeren we gezamenlijk in het neerzetten van een krachtig grensoverschrijdend netwerk.”

Newtone, waar private-equitypartij Avedon een belang in heeft, was in 2023 goed voor een omzet van € 144 miljoen en de 8e plaats in de AV-top 50. “Om klanten optimaal te blijven ondersteunen in uitdagende tijden, is voortdurende innovatie en investering cruciaal. Met dit partnerschap versterken Newtone en PKF Bofidi hun slagkracht om gezamenlijk antwoord te geven op de steeds complexer wordende vraagstukken waar klanten voor gesteld worden”, aldus beide bedrijven.

Meer investering mogelijk

De samenwerking moet vooral mogelijk maken dat de partners beter kunnen inspelen op de vraag naar een sterkere consultancyrol kennis van onder meer technologie, data-analyse, ESG en cybersecurity. Met dat doel nam Newtone eerder dit jaar al M&A-kantoor Aeternus over. PKF Bofidi is een samenwerking aangegaan met technologiepartners Cnext en OBS. “Met deze stap maken we grotere investeringen in technologie mogelijk, waarmee klanten sneller en effectiever geholpen kunnen worden en medewerkers nieuwe ontwikkelkansen krijgen.”

Stephan Seijkens, CEO van Newtone, wijst op het bredere expertisenetwerk, geïntegreerde dienstverlening over landsgrenzen heen en één aanspreekpunt voor complexe grensoverstijgende vraagstukken als voordelen voor de klanten. “Daarnaast kunnen we efficiënter werken door specialisatie en kennisdeling.”

Organisatie wijzigt niet

Beide kantoren blijven actief onder hun eigen naam en behouden hun eigen identiteit. De landenorganisaties blijven intact en blijven verantwoordelijk voor hun eigen strategie en operatie. De lokale aansturing, partnergroepen en ondersteuning van beide bedrijven ondergaan evenmin wijzigingen.

Als onderdeel van het partnership treedt Newtone ook toe tot het internationale PKF-netwerk, waar Bofidi al langer deel van uitmaakt.